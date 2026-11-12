Lugo, un incontro sugli internati militari italiani: la storia di chi disse «No» ai nazisti

Dopo l’8 settembre 1943, centinaia di migliaia di militari italiani catturati dai tedeschi furono deportati nei campi di internamento. Di fronte alla richiesta di aderire alla Repubblica sociale italiana e continuare a combattere al fianco della Germania nazista, molti scelsero di rifiutare, affrontando fame, violenze, privazioni e lavoro forzato. A questa pagina della storia e al valore delle scelte di coscienza sarà dedicato l’incontro «Signor No! La dignità di chi seppe dire No con il coraggio della coscienza», in programma venerdì 13 novembre alle 20.45 alla Collegiata di Lugo, in piazza Savonarola.

La serata sarà dedicata agli internati militari italiani (IMI), alla loro memoria e alla capacità di difendere la propria libertà interiore anche nelle condizioni più estreme.

Interverranno Paolo Gagliardi, presidente dell’associazione Storia e memoria della Bassa Romagna, e Roberto Matatia, scrittore e divulgatore storico. Attraverso i loro contributi, il pubblico sarà accompagnato in un approfondimento storico e umano sulla vicenda dei militari italiani che, dopo la cattura, opposero il proprio rifiuto alla collaborazione con i nazisti e al giuramento di fedeltà alla Repubblica sociale italiana.

Una scelta che comportò lunghi anni di sofferenza, ma attraverso la quale molti di loro rimasero fedeli alla propria coscienza.

«L’incontro intende andare oltre la ricostruzione storica e assumere una precisa valenza educativa – sottolinea Francesco Della Corte del circolo Newman –. La storia degli IMI diventa infatti occasione per riflettere sul presente e sul significato delle scelte individuali: una testimonianza di dignità che merita di essere conosciuta e trasmessa alle nuove generazioni».

L’iniziativa è promossa dal circolo J.H. Newman con il patrocinio del Comune di Lugo, nell’ambito del progetto Liberailpresente. Si inserisce inoltre nel percorso di valorizzazione della memoria degli internati militari italiani avviato dall’amministrazione comunale: lo scorso settembre il Comune ha intitolato loro un’area verde in via Piano Caricatore, in occasione della neoistituita giornata a loro dedicata.