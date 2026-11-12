Marco Delorenzi: Ponte di Savio, la riapertura non diventi un alibi per rinviare il rifacimento

La riapertura parziale del ponte di Savio, annunciata dal 23 novembre, è una notizia positiva per entrambe le comunità. Dopo settimane di disagi, sarà ripristinato un collegamento essenziale per la vita delle due località.

Il ritorno del transito, compresi gli autobus, faciliterà gli spostamenti per lavoro e scuola, l’accesso ai servizi e i rapporti familiari. Darà sollievo anche alle attività economiche, rendendo più semplice raggiungere negozi e imprese.

La circolazione su una sola corsia, a senso unico alternato e con limitazioni, resta però una soluzione parziale. La certificazione indicata come valida cinque anni non può diventare un alibi per rinviare il rifacimento. Alle amministrazioni di Cervia e Ravenna chiediamo di spiegare come intendono arrivare alla soluzione definitiva.

La necessità di intervenire era nota da oltre 10 anni e nel 2022 è stato affidato un incarico di progettazione a ENSER. Occorre sapere se il progetto sia stato effettivamente redatto e consegnato e se costituisca una base da aggiornare oppure debba essere accantonato. Da questo dipendono la valutazione delle risorse già impiegate e il lavoro ancora necessario per arrivare al cantiere.

Il richiamo alle prescrizioni idrauliche successive alle alluvioni non basta, da solo, a spiegare il tempo trascorso. Quali modifiche sono state richieste, quando e con quali termini di consegna? Servono risposte documentate per distinguere i tempi tecnici senza nascondersi dietro i tempi di eventuali attese amministrative.

Il percorso seguito finora non ha evitato la chiusura del ponte. Ora preoccupa il riavvio delle attività delle 2 comunità ma soprattutto il timore di ritardi sui tempi di avvio dei lavori, la durata della realizzazione del nuovo collegamento e la gestione della viabilità durante il cantiere del nuovo ponte.

Come saranno organizzate la demolizione e la ricostruzione? Quali percorsi alternativi saranno garantiti a residenti, attività economiche, trasporto pubblico e mezzi di soccorso? Un isolamento prolungato avrebbe conseguenze gravissime sulla vita di Savio e sulla sopravvivenza delle sue attività. Il progetto deve quindi comprendere soluzioni concrete per mantenere i collegamenti tra le due località durante i lavori.

Quanto alla riapertura annunciata, occorre rendere noti il documento tecnico che la consente, le condizioni di utilizzo e i controlli e monitoraggi previsti.

Cinque anni di validità della certificazione non possono trasformarsi in cinque anni di attesa. Chiediamo un cronoprogramma pubblico, coperture finanziarie definite e aggiornamenti sull’avanzamento dell’intervento. La riapertura parziale deve segnare un passo verso il rifacimento: Savio non può permettersi anni di disagi e separazione.