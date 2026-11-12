Minaccia un 26enne e gli ruba 50 euro in centro a Ravenna: arrestato

Minaccia un giovane con un’arma per farsi consegnare 50 euro in contanti, per poi tentare la fuga. Un uomo di 48 anni, italiano e residente nella zona, è stato arrestato martedì mattina dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna con l’accusa di rapina aggravata.

L’intervento è scattato dopo la chiamata al 112 da parte della vittima, un ragazzo di 26 anni di origini straniere. Secondo una prima ricostruzione, il 48enne lo avrebbe avvicinato in una piazza del centro storico di Ravenna e, sotto la minaccia di un’arma, si sarebbe fatto consegnare 50 euro, allontanandosi subito dopo.

La Centrale Operativa ha inviato sul posto diverse pattuglie della Sezione Radiomobile. Raccolta la descrizione del presunto responsabile, i Carabinieri hanno avviato le ricerche nelle strade vicine, riuscendo a rintracciarlo e bloccarlo poco dopo.

Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato una pistola giocattolo contenente una bomboletta di spray urticante al peperoncino e la banconota da 50 euro appena sottratta, poi restituita al giovane.

Il 48enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato accompagnato in caserma e arrestato con l’accusa di rapina aggravata. Dopo essere stato trattenuto nelle camere di sicurezza, ieri mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ravenna per l’udienza di convalida.