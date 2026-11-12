Nati per leggere torna a Lugo: una settimana di appuntamenti dedicati ai più piccoli

foto d'archivio

Promuovere la lettura fin dalla prima infanzia e riscoprire il valore dei momenti condivisi tra adulti e bambini. È questo l’obiettivo della settimana nazionale di Nati per leggere, in programma dal 14 al 22 novembre, che coinvolgerà anche Lugo con una serie di iniziative dedicate alle famiglie. L’edizione 2026, dal titolo “Leggimi perché così stiamo insieme”, pone l’accento sull’importanza della lettura condivisa come occasione di relazione e vicinanza, soprattutto in un’epoca in cui schermi e dispositivi digitali occupano uno spazio sempre maggiore nella quotidianità.

La biblioteca comunale Fabrizio Trisi promuove la settimana con una rassegna di letture “Ti leggo una storia… a scuola e in biblioteca”, per bambini da 3 a 5 anni, a cura dei volontari Npl che viaggeranno tra le frazioni di Lugo (Giovecca, San Potito, San Lorenzo e Bizzuno). La rassegna si concluderà – per ora, ma continuerà anche dopo la settimana nazionale – con la passeggiata rumorosa dedicata a famiglie e bambini a cura del Centro per le famiglie, che approderanno in biblioteca per le letture di “C’era una volta un libro pieno di maghi, giuggiole e tromboni”.

Inoltre, sempre nella settimana nazionale ci saranno momenti dedicati al neonato progetto «Nati per disegnare», che promuove il benessere delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni e delle famiglie attraverso il disegno e la creatività libera.

Ideato dall’Unione italiana disegno (Uid) e avviato in Emilia Romagna, realizza attività in collaborazione con Aib (Associazione italiana biblioteche), pediatrie di comunità, centri per le famiglie, scuole dell’infanzia, pediatri di libera scelta sull’intero territorio nazionale. La rete conta oggi circa 80 docenti e ricercatori universitari che operano nel campo del disegno.