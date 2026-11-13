A Faenza, lavori per 55 milioni di euro in corso o progettati per la messa in sicurezza del Lamone e del Marzeno

Il territorio di Faenza continua a essere al centro di un vasto programma di manutenzione e mitigazione del rischio del sistema idraulico del Fiume Lamone e del Torrente Marzeno. Gli interventi, realizzati dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, da SOGESID e dagli altri soggetti coinvolti nella ricostruzione post-alluvione, rientrano in un quadro complessivo di opere sul Lamone pari a circa 90 milioni di euro (35 sono per opere concluse e 55 milioni di euro suddivisi tra cantieri in corso e interventi in fase di progettazione).

Accanto alle opere strutturali, la Regione Emilia-Romagna ha più che raddoppiato le risorse dedicate alla manutenzione. Per il triennio 2025-2027 sono infatti destinati 1.199.890 euro al servizio di piena, 1.736.555 euro alla manutenzione ordinaria e 1.139.080 euro alla manutenzione straordinaria, per un totale di oltre 4,1 milioni di euro, contro i 2,1 milioni disponibili fino al 2024.

Nel territorio comunale di Faenza è in corso l’intervento di consolidamento delle golene del Lamone nel tratto compreso tra il ponte dell’A14 e Ponte Ronco, per un importo di 664 mila euro. I lavori, che prevedono il recupero di tratti franati e la realizzazione di palificate in castagno a protezione delle sponde, hanno raggiunto un avanzamento dell’85%. Sempre nel territorio faentino sono in corso le opere sulle golene tra il ponte dell’A14 e Ponte Castellina, per un valore di 700 mila euro e uno stato di avanzamento del 20%. L’intervento è finalizzato al miglioramento della capacità di deflusso e alla stabilizzazione delle aree golenali maggiormente vulnerabili. Altra opera attesa dalla città è quella relativa al tratto urbano del Lamone a Faenza, finanziata con 3 milioni di euro e in capo a Sogesid.

È in corso la redazione del progetto esecutivo che prevede la sistemazione delle livellette e dei rilevati arginali, con l’obiettivo di consegna degli elaborati entro la fine del 2026. Un ulteriore intervento da 3 milioni di euro interesserà il tratto del fiume situato a valle del depuratore di Faenza, dove sono previste opere sulle golene e sulle difese arginali allo scopo di incrementare la capacità di laminazione durante gli eventi di piena. Anche di questo intervento è in corso la progettazione esecutiva con consegna entro fine anno.

Tra i lavori già completati nel territorio comunale si segnala l’intervento da 1 milione di euro nell’abitato di Faenza, comprendente l’area della confluenza tra Lamone e Marzeno e il comparto di via Cimatti, realizzato per ripristinare le condizioni di officiosità idraulica compromesse dagli eventi alluvionali. Sul fronte della manutenzione ordinaria proseguono gli sfalci e le attività di controllo degli argini. Ad oggi il terzo sfalcio, partito a valle da Ravenna verso Faenza, è in corso di conclusione. L’attività rientra in appalti dedicati per oltre 725 mila euro tra il 2025 e il 2026, oltre a ulteriori 860 mila euro per sfalci, chiusura tane e manutenzioni diffuse.

Sul Torrente Marzeno sono stati completati gli interventi di ripristino dell’officiosità idraulica per 800 mila euro, comprendenti la rimozione di materiale legnoso e depositi lungo l’alveo, mentre tra Faenza e Modigliana è stato eseguito il taglio completo delle alberature danneggiate dagli eventi alluvionali del 2023 e del 2024. Nell’area di Modigliana è inoltre in fase avanzata di realizzazione un intervento da 210 mila euro per la ricostruzione di una briglia sul Marzeno, attualmente completato al 90%.

Per il futuro è stata presentata alla Struttura commissariale una richiesta di finanziamento pari a 3,25 milioni di euro per il consolidamento delle golene e delle sponde del Lamone in località Accarisi-La Rotta, a sud della ferrovia. L’intervento, in attesa dell’esito dell’istruttoria relativa al finanziamento, riguarda quattro tratti per uno sviluppo complessivo di 1.563 metri, con opere di consolidamento delle frane, ricostruzione delle golene e rafforzamento degli argini mediante massicciate e palificate in legno. L’insieme di questi interventi conferma l’impegno delle istituzioni attraverso una strategia che combina manutenzione costante, opere di consolidamento e investimenti strutturali lungo l’intera asta del Lamone e del Marzeno.

Gli interventi e lo stato di avanzamento delle opere sono stati illustrati nel corso della competente Commissione consigliare presieduta da Marco Bianchedi per aggiornare i consiglieri e la cittadinanza sulle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del bacino del Lamone e del Marzeno. All’incontro hanno partecipato i tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, Nicola Pasi dello Staff della presidenza della Regione Emilia-Romagna, i rappresentanti del Servizio di Protezione Civile dell’Unione della Romagna Faentina, il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri, con delega alla Ricostruzione, e i rappresentanti dei comitati degli alluvionati. La seduta ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui lavori già eseguiti, sui cantieri attualmente in corso e sulle opere previste nei prossimi anni.

“Il confronto diretto con i cittadini – sottolinea il Presidente dell’Unione della Romagna Faentina, Massimo Isola – resta un passaggio fondamentale per affrontare insieme una sfida che riguarda il presente e il futuro del nostro territorio. Gli interventi realizzati, quelli in corso e le opere programmate sul Lamone e sul Marzeno testimoniano un impegno reale per aumentare la sicurezza idraulica e la resilienza della nostra comunità. La manutenzione e gli investimenti strutturali rappresentano la strada necessaria per ridurre la vulnerabilità del territorio e costruire condizioni di maggiore tutela per cittadini, imprese e attività produttive”.