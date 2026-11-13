ART & CIOCC: inaugurata in Piazza del Popolo a Ravenna la kermesse del cioccolato

Taglio del nastro questa mattina 13 novembre per ART & CIOCC la manifestazione dedicata al cioccolato artigianale, organizzata da Mark & Co. e Confcommercio Ravenna. Fino a domenica 15 novembre sarà un viaggio tra sapori, profumi, creatività e irresistibili tentazioni.

Dalle ricette della tradizione agli abbinamenti più sorprendenti, la manifestazione offre ai visitatori l’opportunità di scoprire le tante sfumature del cioccolato, lasciandosi guidare dai profumi e dalla curiosità, in un percorso che unisce gusto e creatività..

Per Confcommercio Ravenna, eventi come ART & CIOCC “rappresentano un’importante opportunità per sostenere la vitalità del centro storico, promuovere il commercio di prossimità e rafforzare il legame tra le attività economiche, i cittadini e i visitatori. Una manifestazione che, attraverso la qualità delle produzioni artigianali, contribuisce ad arricchire l’offerta commerciale e turistica della città.”

Non solo degustazioni: spazio anche ai laboratori del cioccolato.

Ad arricchire il programma di Art & Ciocc è il “Laboratorio di Piazza”, curato da Sebastiano Maggioni di Dolcilandia, un’occasione per avvicinarsi al mondo del cioccolato, scoprirne le tecniche di lavorazione e conoscere più da vicino la creatività e la manualità che caratterizzano questa antica arte.

I laboratori in programma domani e domenica: sabato 14 novembre, dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 15.30; domenica 15 novembre, negli stessi orari del sabato.