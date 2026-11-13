Bagnacavallo: visita guidata speciale alla mostra fotografica In ponta d’pi. Officina romagnola, in compagnia di alcuni degli autori

Domenica 15 novembre alle 16 il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo propone una visita guidata speciale alla mostra fotografica In ponta d’pi. Officina romagnola, in compagnia di alcuni degli autori che partecipano all’esposizione. Saranno presenti Michele Buda, Luca Nostri e Francesco Raffaelli, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle opere e dei percorsi di ricerca presentati in mostra.

L’appuntamento è il primo di tre incontri che offriranno l’occasione di conoscere direttamente i fotografi e approfondire, attraverso le loro testimonianze, le esperienze artistiche e culturali che hanno contribuito a dare forma alla fotografia romagnola.

La seconda visita è in programma domenica 29 novembre, con Marcello Galvani, Luca Gambi, Guido Guidi, Francesco Neri e Giovanni Zaffagnini. Il terzo appuntamento si terrà domenica 3 gennaio con Nicola Baldazzi, Davide Baldrati, Cesare Ballardini, Cesare Fabbri, Francesca Gardini e Gianluca Liverani.

Il programma di iniziative collaterali prevede inoltre due uscite fotografiche, una riservata ai ragazzi e l’altra aperta a tutti, in calendario domenica 13 dicembre.

Sempre il 3 gennaio al Museo civico è previsto un incontro dedicato alle esperienze fotografiche collettive nate in Romagna, dall’Osservatorio fotografico alla Scuola elementare di fotografia, da Lugo Land ai Figli del deserto, fino all’esperienza della scuola per stranieri di Cesena.

Curata da Davide Caroli e Silvia Loddo, In ponta d’pi. Officina romagnola riunisce quindici autori di diverse generazioni legati alla fotografia romagnola, con Guido Guidi come maestro e compagno di strada. La mostra dedica inoltre un approfondimento ai progetti collettivi sviluppati sul territorio a partire dagli anni Ottanta, ricostruendo una storia di ricerca e confronto che continua fino a oggi.

L’esposizione, promossa dal Comune di Bagnacavallo e organizzata dal Museo Civico delle Cappuccine, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e il contributo di Snam, resterà aperta fino al 10 gennaio 2027. L’ingresso alla mostra è gratuito.