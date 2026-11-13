Casa della Comunità di Lugo, apertura il 30 novembre: ecco tutti i servizi previsti e i medici che ci lavoreranno

Il momento della posa della prima pietra un anno e mezzo fa

La nuova Casa della Comunità di Lugo aprirà il 30 novembre nell’area dell’ex acetificio Venturi, in via Rivali San Bartolomeo. La struttura, realizzata dall’Ausl Romagna con un investimento di 2,6 milioni di euro provenienti interamente dal Pnrr, diventerà il punto di riferimento (Hub) per l’intera rete delle Case della Comunità del Distretto sanitario di Lugo. Al suo interno troveranno spazio ambulatori infermieristici e specialistici, il Punto Unico di Accesso, il CUP e gli studi di sei Medici di Medicina Generale.

L’apertura arriva a un anno e mezzo dalla posa della prima pietra e rappresenta un nuovo tassello nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale. L’edificio si sviluppa su due piani, per una superficie complessiva di 662 metri quadrati, ed è stato finanziato nell’ambito della Missione 6, capitolo 1 del Pnrr, dedicata alle reti di prossimità e all’assistenza sanitaria territoriale.

Al piano terra saranno collocati lo sportello unico-CUP, il punto prelievi, l’ambulatorio infermieristico prestazionale, che verrà trasferito dall’attuale sede di viale Masi 22, e l’ambulatorio infermieristico per la presa in carico delle patologie croniche, gestiti dagli Infermieri di Famiglia e Comunità (IfeC). Sono previsti inoltre un ambulatorio specialistico, il Punto Unico di Accesso (PUA) e la segreteria dei Medici di Medicina Generale.

Il PUA sarà anche uno spazio dedicato alle persone non autosufficienti, nel quale gli operatori sanitari e quelli dei servizi sociali lavoreranno in stretta sinergia per orientare i pazienti e accompagnarli nella presa in carico dei bisogni socio-sanitari.

Il primo piano ospiterà invece gli ambulatori dell’AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale), quello di continuità assistenziale, gli studi dei Medici di Medicina Generale e una sala riunioni destinata agli incontri delle équipe medico-infermieristiche che garantiscono l’assistenza primaria alla popolazione.

Nella Casa della Comunità apriranno i propri ambulatori sei medici di famiglia: Anna Rita Fuggetta, Annalisa Cassani, Pietro Tondini, Maddalena Bacchilega, Andrea Costagliola e Nicoletta Masarà. I professionisti garantiranno un’apertura coordinata degli studi per 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, nei giorni feriali, a beneficio di tutti i loro assistiti. Continuerà inoltre a essere assicurata l’attività degli ambulatori nelle frazioni da parte dei medici che già operano in quelle località. I sei professionisti sono stati selezionati dall’Ausl Romagna attraverso un apposito avviso pubblico.

La nuova organizzazione comporterà anche un cambiamento per il CAU di Lugo. Dal 1° dicembre 2026 il servizio sarà trasferito al primo piano della Casa della Comunità, negli ambulatori AFT, mantenendo l’accesso diretto e gli stessi orari: tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Il trasferimento rientra nella nuova programmazione regionale dell’assistenza territoriale, che prevede la trasformazione dei CAU in ambulatori di Aggregazione Funzionale Territoriale, destinati alla gestione delle urgenze a media e bassa complessità per tutti gli assistiti del Distretto sanitario di Lugo.