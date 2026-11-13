Il Circolo Operaio di San Pancrazio festeggia i 150 anni, con la sindaca Valentina Palli e la presidente Mirella Rossi

Domenica 15 novembre alle 11 il Circolo Operaio di San Pancrazio APS di via Randi 9, già Società di Mutuo Soccorso, festeggerà i 150 anni. Saranno presenti la sindaca di Russi Valentina Palli e la presidente del Circolo, Mirella Rossi. Nell’occasione verrà scoperta una targa commemorativa.

Nei vecchi registri dei soci che nell’occasione verranno messi in visione, sono stati ritrovati i nomi di chi, nelle famiglie d’origine, ha fatto parte della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

La società di “Mutuo soccorso” nasce nel 1876. Il vivo attaccamento che sino dagli inizi i soci dimostrano al loro Circolo, permise a questo di consolidare gradualmente le proprie basi e di procedere, nell’anno 1906, all’acquisto di un’area nel centro dell’abitato di S. Pancrazio, per erigervi l’ampio e decoroso fabbricato in cui stabilita la sede sociale; ma, essendo la Società priva di personalità giuridica autonoma, l’acquisto dell’immobile non poté farsi che per mezzo di due soci fiduciari, ai quali la proprietà venne fittiziamente intestata.

Ma terminata la prima guerra mondiale, si manifestò anche ai suoi danni la prepotente invadenza del regime politico fascista, che dopo aver insidiata in ogni forma la vita della Società, giunge fino ad impadronirsi della cassa, ed a spogliarla della sede sociale, per la cui erezione i soci avevano sacrificato con slancio i loro sudati risparmi. Infatti, nell’anno 1931, le autorità fasciste pretesero che i due soci fittiziamente intestatari dello stabile, ne facessero cessione gratuita al fascio locale, il quale se ne impossessò senz’altro.

Da quel tempo l’azione del Circolo rimase necessariamente paralizzata, e non poté essere ripresa sino alla fine della seconda guerra mondiale. Le vicende di quest’ultima guerra fecero sì che la sede del Circolo venisse occupata successivamente da molti reparti militari, e che il fabbricato ne uscisse gravemente danneggiato. A liberazione avvenuta, i soci superstiti si affrettarono a riprendere possesso, e vi eseguirono, a proprie spese, importanti lavori di restauro, disponendosi a rivendicare la proprietà dello stabile nei confronti dello Stato, a cui esso fu devoluto per effetto del D.L. Lgt. 27/07/1975 n. 159 in quanto figurava appartenente al disciolto P.N.F.