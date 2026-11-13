La Cassa di Ravenna ha celebrato i cento anni della Filiale di San Zaccaria

La Filiale di San Zaccaria della Cassa di Ravenna ha celebrato questa mattina 13 novembre il suo primo centenario di vita: un traguardo straordinario per la Filiale, tra le più antiche della Cassa di Ravenna essendo nata tra le primissime in provincia nel 1926, solo dopo Cotignola, Brisighella, Lavezzola e Bagnacavallo antesignane della diffusione territoriale della Cassa di Ravenna, privata e indipendente dal 1840.

Il Gruppo La Cassa di Ravenna, che include anche la Banca di Imola ed il Banco di Lucca e del Tirreno oltre a tre società di prodotti e servizi, arriva ad avere oggi ben 137 filiali nelle province di Ravenna, Bologna, Rimini, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ancona, Firenze, Milano, Roma, Lucca, Pistoia e Livorno.

Per l’occasione del centenario erano presenti il Presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, il Direttore Generale Nicola Sbrizzi, il Sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, il Comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Andrea Lachi, il Presidente della Camera di Commercio Ravenna Ferrara Giorgio Guberti, la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti.

“Noi siamo una banca fatta di persone, con le loro sensibilità, attenzioni e con la loro umanità – ha detto il Presidente Patuelli – : essere presenti fisicamente nei territori non è solo dare garanzia di responsabilità e di affidabilità alle famiglie, agli imprenditori ed alle imprenditrici. Ma è anche fornire un ‘confessionale laico’ per una comunità, in cui le persone possono liberamente venire per condividere non solo i propri progetti economici, ma anche situazioni e problematiche di ogni tipo. La Cassa investe nel digitale per servizi sicuri, comodi ed a chilometro zero ma investe e crede nelle persone, nella presenza sui territori, per lasciare ai cittadini ed alle cittadine piena libertà se operare da casa con i servizi digitali o venire in banca, magari anche solo per scambiare due parole con il direttore”.