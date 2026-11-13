“La Rocca Brancaleone al tempo della Repubblica di Venezia è nel Calendario delle Manifestazioni Storiche della Regione
13 novembre 2026 | 16:39
La Regione Emilia-Romagna ha confermato che la rievocazione storica “La Rocca Brancaleone al tempo della Repubblica di Venezia” è stata inserita, con D.G.R. n. 123/2026, nel Calendario delle Manifestazioni Storiche della Regione Emilia-Romagna.
È un riconoscimento che valorizza il percorso iniziato dieci anni fa e consolidato con la 10ª edizione della Rievocazione storica, svoltasi il 26 e 27 settembre scorso, che ha registrato un’affluenza stimata di oltre 3.000 visitatori.
L’Associazione Amata Brancaleone APS è nata nel 2015 dall’impegno di un gruppo di cittadini per la cura della Rocca Brancaleone di Ravenna.