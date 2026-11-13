Mandorlini, Ravenna FC: giochiamo per i 3 punti e Ronaldinho sarà in campo dal 1° minuto

Molto fiducioso mister Andrea Mandorlini: “Negli allenamenti svolti in settimana ovviamente l’atmosfera che si respirava era particolare perché in tutti i giocatori c’è la consapevolezza dell’avvicinarsi al ritorno in campo di Ronaldinho con tutte le attenzioni che ciò comporta. Sappiamo che è una grande occasione per la proprietà, per la città, di grande visibilità e attenzione da tutto il mondo. Ma aggiungo che in questi giorni abbiamo effettuato allenamenti di ottimo livello sia fisico che mentale perché in palio ci sono 3 punti e tutta la squadra li vuole conquistare: questo è il nostro focus. Sono convinto che faremo una grande gara, concentrati per un unico obiettivo che è la vittoria. Sono contento che arriviamo a questa partita con tutti i giocatori della rosa a disposizione ed in buona condizione, giocheremo col 4-3-3 e Ronaldinho giocherà dal primo minuto poi vedremo durante la gara il minutaggio più idoneo per lui. Anche la punta Rabbi partirà titolare, per il resto vedremo dopo la rifinitura di domani dove si unirà lo stesso Ronaldinho. Mi chiedete se sarà l’ultima partita del fuoriclasse brasiliano, ovviamente non posso avere la sfera di cristallo, lui partecipa a diverse partite evento ma questa è una partita ufficiale di un campionato professionistico e potrebbe essere l’ultima in questa veste ufficiale. Ovviamente anche da parte mia c’è emozione nonostante avessi allenato altri campioni, avere a che fare con lui è fantastico, noi ci adegueremo a lui e la squadra è pronta a fare questo. Sarà bellissimo anche vedere lo stadio ‘Benelli’ così pieno, unica nota negativa è il meteo che di certo non aiuta ma speriamo ci siano buone condizioni per la partita. Affronteremo un Forlì che è reduce da una vittoria arrivata dopo un lungo periodo di astinenza, mi dispiace per mister Nicola Campedelli che è anche un amico, sarà una partita ostica ma sono fiducioso che i ragazzi metteranno in campo un’ottima prestazione prendendo i tre punti che sono la cosa essenziale”.