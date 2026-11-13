Michael Zecchini è il nuovo coordinatore territoriale della FENEAL UIL di Ravenna

Michael Zecchini è stato eletto Coordinatore Territoriale della FENEAL UIL di Ravenna, la federazione della UIL che rappresenta i lavoratori dei settori dell’edilizia, del legno e dei comparti affini.

Ravennate di nascita, Zecchini ha costruito il proprio percorso sindacale partendo direttamente dai luoghi di lavoro. La sua esperienza inizia presso la MA.RI.PORT. S.r.l., azienda metalmeccanica operante nell’area portuale di Ravenna, dove viene eletto Rappresentante Sindacale Unitario (RSU). Confermato per due mandati consecutivi attraverso il voto dei colleghi, assume anche il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), maturando un’esperienza diretta nella tutela dei diritti, delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Nel 2019 entra nella FENEAL UIL di Ravenna come funzionario sindacale, iniziando un percorso di impegno nel settore delle costruzioni. In questi sette anni ha seguito le problematiche dei lavoratori e delle imprese del territorio, occupandosi di tutela individuale e collettiva, relazioni sindacali e assistenza agli iscritti.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità, consapevole del lavoro svolto in questi anni e dell’importanza di essere ogni giorno al fianco dei lavoratori», dichiara Michael Zecchini. «Voglio una FENEAL UIL presente nei cantieri e nei luoghi di lavoro, capace di ascoltare, intervenire e dare risposte concrete. La sicurezza, i diritti e la dignità del lavoro saranno sempre al centro del nostro impegno».