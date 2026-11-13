Modifiche al servizio di Trenitalia Tper sulla linea Ravenna-Rimini, per interventi di manutenzione
Trenitalia comunica che da lunedì 16 novembre a sabato 12 dicembre sono previste modifiche del servizio di Trenitalia Tper sulla linea Ravenna–Rimini, per consentire interventi di manutenzione dell’infrastruttura.
I treni diretti verso il capoluogo emiliano del sistema cadenzato Rimini-Ravenna-Bologna anticiperanno la partenza di 12 minuti da Rimini e di 15 minuti quella da Cesenatico e da Cervia, con arrivo a Ravenna anticipato di 12 minuti; nella tratta Ravenna – Bologna gli orari rimangono invariati.
I treni provenienti da Bologna del sistema cadenzato Bologna – Ravenna – Rimini, invariati fino a Ravenna, posticiperanno la partenza da Ravenna di 12 minuti con arrivo a Rimini posticipato di 10 minuti.
Sono inoltre previste cancellazioni parziali di alcune corse, con proseguimento con i treni successivi. Il regionale feriale 17609 Suzzara – Rimini sarà cancellato nella tratta Ravenna – Rimini e il servizio riprogrammato con autobus.
Gli orari dei bus, quando previsti, potranno subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.
I canali di acquisto sono aggiornati con i nuovi orari.
I lavori nella stazione di Lido di Classe – Lido di Savio
Gli interventi, che saranno realizzati nell’ambito della stazione di Lido di Classe – Lido di Savio, consistono nel rinnovo di quattro deviatoi funzionali al passaggio dei treni dal binario uno al binario due e viceversa.
La stazione di Lido di Classe – Lido di Savio è infatti una delle sedi di incrocio fra i treni in viaggio in direzioni opposte sulla Ravenna – Rimini, linea a binario unico.
Per consentire l’attività del cantiere sarà necessario inibire temporaneamente il traffico sul binario 1, modificando di conseguenza i punti di incrocio sulla linea, con modifiche agli orari di partenza/arrivo dei treni e alcune riduzioni puntuali delle corse.