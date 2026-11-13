Modifiche al servizio di Trenitalia Tper sulla linea Ravenna-Rimini, per interventi di manutenzione

I treni diretti verso il capoluogo emiliano del sistema cadenzato Rimini-Ravenna-Bologna anticiperanno la partenza di 12 minuti da Rimini e di 15 minuti quella da Cesenatico e da Cervia, con arrivo a Ravenna anticipato di 12 minuti; nella tratta Ravenna – Bologna gli orari rimangono invariati.

Sono inoltre previste cancellazioni parziali di alcune corse, con proseguimento con i treni successivi. Il regionale feriale 17609 Suzzara – Rimini sarà cancellato nella tratta Ravenna – Rimini e il servizio riprogrammato con autobus.

Gli orari dei bus, quando previsti, potranno subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.