Perchè il giardino della Fondazione Casa di Oriani su piazza San Francesco non è illuminato? Lo chiede Ancarani (FI)
13 novembre 2026 | 14:37
Perchè il giardino della Fondazione Casa di Oriani su piazza San Francesco è da anni privo di illuminazione in orario notturno? Questo tema è oggetto di una interrogazione al sindaco da parte del consigliere di Forza Italia Alberto Ancarani.
Per Ancarani lasciare “al buio uno spazio direttamente prospiciente a una delle piazze più rappresentative di Ravenna” non va bene, mentre “un’adeguata illuminazione del giardino ne valorizzerebbe l’affaccio sulla piazza e renderebbe lo spazio più visibile e controllabile; questa esigenza assume ulteriore rilievo alla luce di alcune frequentazioni poco raccomandabili nell’area”.
Ancarani chiede perciò lumi sul lume… e interroga l’Amministrazione comunale in proposito.