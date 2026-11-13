Rione Verde: serata conviviale finalizzata all’acquisto di un defibrillatore

Sabato 14 febbraio, le sale del Rione Verde, in via Cavour 37 a Faenza, ospiteranno un’iniziativa speciale che vedrà coinvolte tutte le realtà associative che ogni giorno contribuiscono ad animare la vita rionale, unite da un importante obiettivo comune: raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore, uno strumento prezioso per la sicurezza e la tutela della salute di tutta la comunità.

La serata prenderà il via alle ore 19:00 con l’esibizione del gruppo degli Sbandieratori del Rione Verde, che daranno spettacolo mettendo in scena la propria arte, tra tecnica, abilità e suggestive coreografie con le bandiere.

A partire dalle ore 19:30, spazio alla convivialità con la cena preparata dalle cucine del Rione Verde. Protagonista del menù sarà la polenta, proposta in una ricca fantasia di sapori e preparazioni: al ragù, ai funghi oppure accompagnata da un gustoso sugo con costine e salsiccia. Per concludere in dolcezza, non mancherà la tradizionale zuppa inglese.