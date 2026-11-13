Situazione dei fiumi sotto controllo in provincia di Ravenna: nelle prossime ore il maltempo darà tregua

Questo il commento del meteorologo Pierluigi Randi nella mattinata di oggi 13 novembre: “Manca ancora l’ultimo (per questa fase perturbata) passaggio piovoso, il quale è sostanzialmente già in atto e si estenderà al resto della regione nel corso della giornata concludendosi nel corso della serata (di oggi 13 novembre, ndr). Nel primo grafico abbiamo le precipitazioni medie di bacino (comparto appenninico) cumulate tra il 9 e il 12 novembre, nel quale si notano valori crescenti procedendo dal bacino del Lamone-Marzeno a quello del Santerno, ma del resto era ampiamente nelle previsioni. Note a margine: 1) le precipitazioni cumulate sono certamente consistenti ma tutt’altro che estreme; il picco di 128,2 mm sul bacino del Santerno, distribuiti in 4 giorni di precipitazioni intermittenti, non rappresenta un valore particolarmente eclatante dato il periodo dell’anno (considerando la media di bacino). 2) Accumuli effettivamente assai elevati si sono registrati nelle stazioni prossime alle aree di crinale, oscillanti tra i 160 e i 170 mm; decisamente inferiori nel medio e basso Appennino, il tutto perfettamente coerente con le dinamiche attraverso le quali si è manifestata la fase perturbata (dominio di correnti meridionali nei medi e bassi strati). 3) La distribuzione delle precipitazioni, anche quelle più consistenti, in oltre 90 ore di durata (con pause) ha evitato picchi di intensità che avrebbero potuto provocare eventuali criticità. 4) Nella prima fase del peggioramento i suoli erano tutt’altro che saturi dopo un lungo periodo con precipitazioni ben inferiori alla norma; ora direi che il Droght Index lo abbiamo sistemato (ultima mappa). Negli altri grafici abbiamo la risposta dei corsi d’acqua (Santerno a S. Agata, Senio a Cotignola e Lamone a Reda), per la quale servono eventuali valutazioni di tipo idro-geologico., ma che è stata sostanzialmente “tranquilla” salvo una breve fase in soglia arancio (base) per il Santerno.”