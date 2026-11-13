Staloni, Bombardi e Bazzocchi: “Stazione di conversione elettrica a San Pietro in Campiano? No grazie”

Nicola Staloni di Alleanza Verdi e Sinistra, Igor Bombardi (nella foto) e Fabio Bazzocchi del Partito Democratico hanno depositato in Consiglio comunale una mozione relativa alla localizzazione della stazione di conversione elettrica prevista nell’ambito del progetto della Dorsale Adriatica Foggia-Forlì di Terna, per la quale è attualmente al vaglio anche un’area a San Pietro in Campiano.

L’iniziativa nasce dalla volontà di dare ascolto alle preoccupazioni e alle richieste emerse dal territorio, anche in occasione dell’assemblea pubblica che si è svolta la scorsa settimana a San Pietro in Campiano, durante la quale numerosi cittadini hanno espresso dubbi e perplessità sulla possibile realizzazione dell’impianto.

«Riteniamo importante ascoltare le preoccupazioni degli abitanti e fare in modo che trovino attenzione anche nelle sedi istituzionali. L’assemblea della scorsa settimana ha rappresentato un momento significativo di confronto e abbiamo voluto dare seguito a quanto emerso attraverso un atto concreto del Consiglio comunale» affermano i tre consiglieri.

La mozione esprime sostegno alla realizzazione della Dorsale Adriatica Foggia-Forlì, riconoscendone l’importanza per la sicurezza energetica e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma allo stesso tempo manifesta contrarietà alla localizzazione della stazione di conversione a San Pietro in Campiano e, più in generale, nell’intero territorio del Comune di Ravenna, chiedendo che vengano individuate soluzioni alternative al di fuori dei confini comunali.