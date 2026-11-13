Traversara, incontro con i Carabinieri per prevenire le truffe agli anziani

Un appuntamento per parlare di sicurezza quotidiana e fornire strumenti utili a riconoscere e prevenire i raggiri, con particolare attenzione alle persone anziane. Sabato 14 novembre, alle 16.30, il centro civico Oreste Leonardi di Traversara ospiterà l’incontro pubblico “Più sicuri insieme”, dedicato alla sicurezza e alla prevenzione delle truffe.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco nell’ambito della campagna “Traversara… si.cura” e vedrà la partecipazione del luogotenente Emanuele Pascali, comandante della locale Stazione dei Carabinieri.

Durante l’incontro saranno affrontati i temi della sicurezza nella vita quotidiana e dei rischi legati alle truffe. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini e fornire indicazioni pratiche per riconoscere situazioni potenzialmente pericolose e prevenirle, soprattutto a tutela delle persone più vulnerabili.