Tre persone denunciate a Faenza per il reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere

I Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno denunciato tre persone per il reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere, procedendo al sequestro di coltelli, tirapugni e forbici nel corso di due distinti interventi.

Il primo episodio si è verificato nella serata del 12 novembre, con il controllo di un venticinquenne di nazionalità rumena, incensurato, operaio e domiciliato a Faenza. Era in possesso di un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri, un coltello “a farfalla” di medesime dimensioni ed un tirapugni.

Il secondo intervento risale alla giornata dell’11 novembre, quando i Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco sono intervenuti in Corso Matteotti nei pressi di un esercizio pubblico, dove due cittadini di nazionalità bosniaca – un ventenne residente a Faenza e un diciottenne senza fissa dimora, entrambi disoccupati e già noti alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia – stavano discutento animatamente e disturbavano i clienti. In questo caso è stato rinvenuto un paio di forbici della lunghezza complessiva di 14 centimetri.