Una Medaglia Mauriziana e altri riconoscimenti consegnati al Comando Carabinieri di Ravenna

Nel corso della mattinata di oggi 13 novembre, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Ravenna, Colonnello Andrea Lachi, ha consegnato nella sede del Comando Provinciale la Medaglia Mauriziana al Merito al Comandante della Stazione Carabinieri di Brisighella, Alfonso VECCHIONE. Il premio ricevuto è tra le più prestigiose onorificenze riservata ad ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate.

Nell’occasione sono stati anche consegnati dei compiacimenti, rilasciati dal Comandante della Legione CC Emilia Romagna, Generale di Brigata Enrico Scandone, a due giovani Carabinieri della Compagnia di Lugo, distintisi in particolari situazioni di servizio, ovvero aver prestato soccorso ad una persona con una forte crisi depressiva in atto che stava tentando il suicidio: si tratta di Simone ZANNI e Domenico Antonio D’ADDIO, entrambi in forza alla Stazione CC di Lugo.

Sempre il Col. Lachi ha salutato il congedante App. Sc. Q.S. BRONZATO Alessandro in forza alla Stazione Carabinieri di Faenza Borgo Urbecco, che per più di quattro decenni, ha svolto il proprio servizio costantemente sul territorio, in prima linea e a diretto contatto con la cittadinanza. La sua è stata una presenza quotidiana nelle strade e tra le persone, che lo ha reso un solido e riconosciuto punto di riferimento per l’intera comunità di Faenza.