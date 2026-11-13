Uni Japanese Restaurant sul porto canale di Cervia segnalato dalla Guida Michelin 2027

Uni Japanese Restaurant, il ristorante giapponese sul porto canale di Cervia guidato dallo chef Marco Costeniero, entra nella selezione della Guida MICHELIN Italia 2027. Arriva a poche settimane dalle Due Forchette (87/100) e dal Premio Speciale “Le Migliori Cucine del Mondo” assegnati dal Gambero Rosso. Gli ispettori descrivono una cucina giapponese contemporanea, che alterna piatti della tradizione e interpretazioni moderne con materie prime di qualità. Citano anche i dessert, che uniscono pasticceria italiana e ingredienti giapponesi, e Uni Omakase, il bancone da sei posti affidato allo chef Kiyomitsu Kabasawa.

Marco Costeniero, in arte Chef Maruko, è chef e co-fondatore di Uni. Si è formato tra Europa e Giappone e propone una cucina essenziale, fondata sul rispetto della materia prima, con l’obiettivo di far conoscere la vera cucina giapponese.

Negli ultimi anni Uni ha ottenuto anche le Tre Bacchette della Guida Sushi del Gambero Rosso (2025 e 2026) e i Due Cappelli della Guida de L’Espresso (2024).