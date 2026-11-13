X Giornata mondiale dei poveri a Faenza: la messa in Cattedrale con il Vescovo Michele Morandi
13 novembre 2026 | 17:13
La Caritas di Faenza-Modigliana si prepara a celebrare la X Giornata mondiale dei Poveri, un appuntamento dedicato alla riflessione e alla solidarietà verso le persone che vivono situazioni di fragilità e difficoltà economica e sociale.
Sabato 14 novembre la messa sarà celebrata dal Vescovo Michele Morandi alle ore 18, nella Basilica Cattedrale di Faenza. Alla messa seguirà il lancio della campagna di sostegno alla mensa Caritas, “Aiutaci ad aiutare”.