ADV – Asta pubblica per l’assegnazione in concessione di n. 4 tombe presso il cimitero dell’osservanza di Faenza (Ra)
Azimut S.p.A. rende noto di avere pubblicato avviso d’asta pubblica per l’assegnazione in concessione di n. 4 tombe presso il Cimitero dell’Osservanza di Faenza (RA) e, in particolare:
Lotto 1: Tomba Esterna 61-62 Chiostro Badia Vecchia;
Lotto 2: Aiuola 19 Campo Orto;
Lotto 3: Aiuola 63 Chiostro Badia;
Lotto 4: Tomba Esterna 4 Viale Camera Mortuaria.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 1 dicembre 2026 alle ore 12:00.
La domanda di partecipazione e l’offerta economica dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando i moduli allegati all’avviso disponibili sul sito web di Azimut S.p.A. al link https://www.azimut-spa.it/ita/Pubblicazioni/Faenza
L’avviso completo e ogni altra utile informazione sono reperibili al link sopra indicato.
Ravenna,
L’Amministratore Delegato
Ing. Stefano Di Stefano