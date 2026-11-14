Borse di studio a sei studenti del Liceo Ricci Curbastro di Lugo nel nome del ricercatore Gabriele Babini

Sei studenti del Liceo “G. Ricci Curbastro” di Lugo sono stati premiati per i risultati ottenuti nelle selezioni d’istituto delle Olimpiadi scientifiche 2025-2026. La cerimonia, giunta alla quinta edizione, si è svolta nell’Aula Magna della scuola ed è stata organizzata in collaborazione con l’associazione “Insieme per Lele”, dedicata alla memoria dell’ex studente e ricercatore Gabriele Babini, e con la BCC Ravennate Forlivese e Imolese. All’incontro ha partecipato anche la sindaca di Lugo Elena Zannoni.

Le borse di studio sono state assegnate a Lu Tao Xia per la Matematica, Giovanni Melandri per l’Informatica, Marco Vinicio Conti per la Fisica, Federico Zannoni per la Chimica, Mattia Casamenti per la Biologia e Andrea Barnabé per le Scienze della Terra. Sei riconoscimenti che valorizzano l’impegno nelle discipline scientifiche e mantengono vivo il ricordo di Gabriele Babini, scomparso prematuramente nel novembre 2020.

L’associazione culturale “Insieme per Lele” è stata fondata dai compagni di scuola di Babini, diplomatisi al liceo lughese nel 2006, insieme ad amici e familiari. In collaborazione con la BCC, sostiene ogni anno gli studenti che si distinguono nelle competizioni scientifiche, attraverso un’iniziativa che unisce la valorizzazione del merito al ricordo di un giovane ricercatore.

Ad accogliere i partecipanti, tra cui i genitori di Gabriele, i rappresentanti dell’associazione e della banca e gli studenti di cinque classi degli indirizzi scientifici, sono stati il dirigente scolastico Giancarlo Frassineti e il docente Franco Fasano, referente dell’iniziativa e già insegnante di Fisica di Babini.

Frassineti ha richiamato il valore dell’impegno e della perseveranza, ricordando il motto latino Doctrina est fructus dulcis amarae radicis, che associa i risultati dello studio alla fatica necessaria per conseguirli. Fasano ha invece ripercorso gli anni trascorsi con Gabriele e i suoi compagni durante il percorso liceale, ricordando il legame mantenuto con gli ex studenti e l’evoluzione dei loro percorsi personali e professionali.

Il presidente dell’associazione, Riccardo Pagani, ha raccontato la formazione e la carriera di Gabriele Babini, diplomatosi al Ricci Curbastro con il massimo dei voti e successivamente laureatosi in Fisica nucleare all’Università di Trieste, sempre con il massimo dei voti. Dopo la laurea specialistica all’Università di Pavia, Babini aveva proseguito il proprio percorso nella ricerca scientifica, conseguendo il dottorato e arrivando a ricoprire il ruolo di responsabile bioinformatico al Policlinico Gemelli di Roma.

Per la BCC Ravennate Forlivese e Imolese è intervenuto Stefano Iseppi, capo dell’area territoriale di Lugo, che ha ricondotto il sostegno agli studenti meritevoli alle finalità mutualistiche dell’istituto bancario e al suo rapporto con la comunità locale.

La sindaca Elena Zannoni, anche presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha rivolto le proprie congratulazioni agli studenti premiati, soffermandosi sull’importanza della ricerca scientifica e sulla necessità di continuare a sostenerla e valorizzarla per i benefici che può offrire alla collettività.

Uno dei momenti centrali della mattinata è stato l’intervento di Lorenzo Monaco, ricercatore ed esponente dell’associazione Tecnoscienza, che ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Uno studio in nero: come abbiamo scoperto il cambiamento climatico”.

Monaco ha ricostruito la storia delle scoperte scientifiche che hanno permesso di comprendere il ruolo dell’anidride carbonica nelle trasformazioni del clima, impostando il racconto come un’indagine investigativa. Partendo dal riconoscimento dei cambiamenti climatici, ha ripercorso a ritroso le ricerche e le intuizioni degli studiosi che, dall’Ottocento a oggi, hanno progressivamente raccolto gli elementi necessari a spiegare un fenomeno caratterizzato da una rapidità e da modalità anomale rispetto alle epoche precedenti.