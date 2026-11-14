Comunità energetiche, dopo Ravenna il tour di Energia Romagna arriva a Bagnacavallo e Faenza

Non è necessario avere pannelli fotovoltaici sul tetto o possedere un impianto per entrare in una comunità energetica e partecipare alla condivisione dell’energia rinnovabile. È uno degli aspetti che saranno illustrati nei prossimi incontri pubblici organizzati da Energia Romagna, la rete delle comunità energetiche promossa da Legacoop Romagna, che dopo le prime due tappe ravennati prosegue il tour a Bagnacavallo e Faenza.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 16 novembre alle 18 nella Sala di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo. Martedì 17 novembre, sempre alle 18, l’incontro si terrà alla Cooperativa Zerocerchio, in viale delle Ceramiche 43 a Faenza. Entrambe le serate sono gratuite e aperte a tutti.

Gli incontri serviranno a spiegare come funziona una comunità energetica e quali sono le modalità per aderire. Non occorre possedere un impianto né cambiare il proprio fornitore di energia. Durante le serate sarà possibile anche raccogliere le adesioni e approfondire il tema della mobilità elettrica, in collaborazione con Futuro Verde APS.

Per verificare in quale comunità energetica ricade la propria abitazione o attività è possibile consultare il sito energiaromagna.it, inserendo il proprio indirizzo: si potrà così conoscere la comunità di riferimento e verificare la disponibilità di posti.

Una comunità energetica mette in relazione chi produce energia da fonti rinnovabili e chi la consuma nella stessa zona. Quando i consumi dei soci coincidono, ora per ora, con la produzione degli impianti, il GSE riconosce un incentivo per vent’anni, che la comunità può distribuire tra i soci e il territorio.

La situazione a Faenza e Bagnacavallo

A Faenza la comunità energetica del centro, denominata Faentina, è già attiva e dispone ancora di posti per le imprese. Anche le famiglie possono aderire, ma l’incentivo arriverà quando la comunità riuscirà a condividere una quantità sufficiente di energia.

A Bagnacavallo il centro ricade invece nella comunità Terre del Lughese, dove i primi impianti sono attesi entro la fine dell’anno e le imprese possono già aderire. Una parte del territorio comunale appartiene inoltre alla comunità Terre del Senio, già attiva, dove Energia Romagna è alla ricerca di nuovi impianti per poter accogliere altri soci.

Le prime tappe a Ravenna e i risultati delle comunità attive

Il tour era partito da Ravenna, dove le prime due serate hanno registrato una buona partecipazione e nuove domande di adesione. Gli incontri si sono svolti mercoledì 11 novembre nella Sala Ragazzini del Centro Dantesco e giovedì 12 alla Cooperativa Stadera, dove la sala era piena.

Nel territorio comunale ravennate sono già attive quattro comunità energetiche: Ravenna Nord, Ravenna Sud, Ravenna Est e Ravegnana. La prima è quella dotata dell’impianto più grande. Secondo le misurazioni del GSE, tra ottobre 2024 e settembre 2026 quasi la metà dell’energia prodotta, il 49%, è stata utilizzata dai soci nello stesso momento in cui veniva generata.

A Ravenna Centro, dove la comunità è in fase di attivazione, nel 2027 è previsto un impianto da quasi un megawatt. Nella comunità Ravenna Nord ci sono ancora posti disponibili sia per le famiglie sia per le imprese.

Per altre realtà, come Ravenna Ovest, Bevano-Standiana e Riviera Nord, dove gli impianti non sono ancora presenti, chi aderisce entra per il momento in lista d’attesa. Per renderle operative, Energia Romagna è alla ricerca di nuovi impianti. Chi ne possiede uno o sta progettando di realizzarlo può quindi metterlo a disposizione della comunità.

Nove comunità attive in Romagna, 452 utenze collegate

Al 13 novembre, in tutta la Romagna risultano attive nove comunità energetiche sulle 44 complessivamente previste, con 452 utenze collegate. Entro il 2027 la potenza degli impianti dovrebbe aumentare fino a superare di oltre dieci volte quella attuale.

Per le comunità per le quali sono già disponibili le misurazioni del GSE, tra ottobre 2024 e settembre 2026 quasi la metà dell’energia prodotta, il 46%, è stata utilizzata dai soci nello stesso momento della produzione. Un risultato che, secondo il fattore di emissione ISPRA 2023, corrisponde a circa 210 tonnellate di anidride carbonica evitate.

Dopo Bagnacavallo e Faenza, il tour di Energia Romagna proseguirà lunedì 23 novembre al Salone Estense della Rocca di Lugo e martedì 1° dicembre alla Biblioteca comunale di Russi, sempre alle 18.