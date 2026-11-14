Giornata mondiale del diabete, a Bagnacavallo misurazioni gratuite della glicemia

Il punto di screening sarà allestito in collaborazione con l’Avis comunale e il Servizio di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Ravenna/Lugo, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di una patologia per la quale il monitoraggio dei valori glicemici e l’adozione di corretti stili di vita rappresentano strumenti fondamentali.