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Giornata mondiale del diabete, a Bagnacavallo misurazioni gratuite della glicemia
Domenica 15 novembre, dalle 8.30 alle 11.30, in piazza della Libertà a Bagnacavallo sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla misurazione della glicemia, grazie a un’iniziativa promossa dal Lions Club Bagnacavallo in occasione della Giornata mondiale del diabete.
Il punto di screening sarà allestito in collaborazione con l’Avis comunale e il Servizio di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Ravenna/Lugo, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di una patologia per la quale il monitoraggio dei valori glicemici e l’adozione di corretti stili di vita rappresentano strumenti fondamentali.
Durante la mattinata, chi lo desidera potrà effettuare il controllo gratuito e confrontarsi con il personale sanitario e i volontari presenti, ricevendo informazioni e indicazioni utili per conoscere meglio il diabete e i rischi a esso associati.
L’appuntamento rientra nelle attività che il Lions Club Bagnacavallo promuove insieme alle associazioni e alle strutture sanitarie del territorio per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute e dei controlli periodici.
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Bagnacavallo.