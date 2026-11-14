Il Romagna RFC ospita il San Donà a Cesena: sfida tra neopromosse prima della sosta

Il Romagna RFC torna allo Stadio del Rugby di Cesena domenica 15 novembre alle 14.30 per affrontare il San Donà nella quinta giornata di campionato, l’ultima prima della settimana di riposo. I galletti cercano la terza vittoria stagionale contro un’avversaria distante appena un punto in classifica, in una sfida inedita che metterà di fronte due squadre neopromosse.

Dopo quattro giornate, il Romagna ha raccolto due vittorie, contro Bologna e Patavium, e altrettante sconfitte, raggiungendo quota 9 punti. Un avvio caratterizzato da risultati alterni, ma anche da segnali di crescita nel gioco e nelle prestazioni, che la formazione romagnola cercherà di confermare davanti al proprio pubblico.

L’appuntamento rappresenta anche l’occasione per chiudere positivamente un mese particolarmente impegnativo, prima di una breve pausa che precederà un dicembre altrettanto intenso, con quattro partite ancora da disputare entro la fine del 2026.

Il San Donà si presenta a Cesena con 8 punti e un percorso finora altrettanto combattuto. Dopo aver esordito con una vittoria di misura contro il Villorba, la formazione veneta ha subito due sconfitte consecutive, per poi tornare a muovere la classifica grazie al pareggio ottenuto nell’ultima giornata contro il Tarvisium. Per il Romagna sarà il terzo confronto stagionale con una neopromossa, dopo quelli già disputati contro Bologna e Patavium, ma anche il primo incontro assoluto con il San Donà.

La domenica allo Stadio del Rugby sarà inoltre dedicata alla solidarietà e alla prevenzione. Anche quest’anno il Romagna RFC aderisce a Movember, la campagna di sensibilizzazione sui tumori maschili che il club sostiene dal 2013 a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo.

I volontari dello IOR saranno presenti all’impianto con un punto informativo e i caratteristici baffi simbolo della campagna, attraverso i quali sarà possibile scaricare gratuitamente una guida dedicata alla prevenzione oncologica maschile. Un’iniziativa pensata per favorire l’informazione e incoraggiare una maggiore attenzione verso un tema di salute del quale, ancora oggi, si parla troppo poco.

Per la partita con il San Donà sono stati convocati Bastianelli, Calbucci, Cupo, Di Lena, Donati, Fela, Foschini, Gigante, Lamon, Manuzi, Marini, Maroncelli, Mazzone, Onofri, Pietro Ortolani, Umberto Ortolani, Piccirillo, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Strada, Strano, Tauro, Villani, Vincic e Zecchini.

L’incontro sarà diretto da Lorenzo Pedezzi della sezione di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Caccia e Haffou.

Il programma della quinta giornata comprende anche Casale-Firenze, Bologna-Villorba, Tarvisium-Badia, Paese-Feltre e Valpolicella-Patavium.