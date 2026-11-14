Italia Viva e +Europa visitano il carcere di Ravenna: “Più personale e opportunità di lavoro per i detenuti”

La carenza di personale della Polizia Penitenziaria e la mancanza di spazi adeguati per le attività lavorative dei detenuti sono le principali criticità emerse dalla visita effettuata questa mattina, sabato 14 novembre, alla Casa circondariale di Ravenna da una delegazione di +Europa Ravenna, Italia Viva Ravenna, Europa Radicale e Radicali Rimini. Nell’istituto erano presenti 88 detenuti, mentre gli agenti in servizio risultano 66 a fronte di un fabbisogno di 88 unità. Una situazione che, secondo i rappresentanti politici, richiede interventi sia sul fronte degli organici sia per favorire le opportunità di formazione e reinserimento lavorativo.

La delegazione ha rilevato come il numero dei detenuti sia leggermente inferiore alla capienza massima dell’istituto, ma ha richiamato l’attenzione sulle dimensioni delle celle, che ospitano due persone in appena sei metri quadrati. Una superficie di tre metri quadrati a detenuto, corrispondente alla soglia minima richiamata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di sovraffollamento carcerario, anche alla luce della sentenza Torreggiani del 2013. Più della metà delle persone recluse è di nazionalità straniera.

Sul versante del personale, la differenza tra l’organico disponibile e quello ritenuto necessario è di 22 agenti. Secondo quanto riferito dalla delegazione, questa carenza comporta turni particolarmente gravosi e un frequente ricorso agli straordinari, con ulteriori difficoltà organizzative quando il personale deve essere impiegato in servizi esterni alla struttura.

La visita ha consentito anche di osservare le condizioni dell’edificio, risalente al 1908. Pur presentandosi curata, la Casa circondariale risente di una concezione architettonica ormai datata, che limita la possibilità di ricavare ambienti destinati ai laboratori e alle attività professionali. Un problema che, secondo i rappresentanti dei movimenti intervenuti, incide sulle opportunità offerte ai detenuti durante il periodo di reclusione.

Attualmente sono soltanto due i detenuti ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario, mentre la situazione è differente per la sezione dei semiliberi, per la quale non vengono tuttavia forniti dati numerici. La delegazione auspica un ampliamento delle possibilità di impiego, considerando il lavoro uno degli strumenti fondamentali per favorire il reinserimento sociale e ridurre il rischio di recidiva.

“Sul lavoro in carcere la politica locale può fare molto – affermano Nevio Salimbeni, dell’Assemblea nazionale di +Europa e Roberto Fagnani presidente di Italia Viva Ravenna– anche perché attorno alla Casa circondariale si trovano diverse aree comunali e statali che potrebbero ospitare magazzini di stoccaggio o locali adatti ad attività lavorative per i detenuti. Così il periodo di detenzione diventerebbe anche un’occasione di formazione professionale, che accompagni le persone verso il reinserimento nel mondo del lavoro. Allo stesso modo sarebbe importante rafforzare le relazioni con il mondo dell’impresa locale.”