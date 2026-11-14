La Consar Ravenna cerca il primo sorriso casalingo: al Pala De André arriva Brescia

La Consar Ravenna vuole conquistare la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico e domenica 15 novembre, alle 18, torna al Pala De André per affrontare la Consoli Sferc Brescia nella quinta giornata del campionato di serie A2 Credem Banca. Una sfida tra due formazioni che hanno iniziato la stagione al di sotto delle aspettative e che cercano punti importanti per risalire la classifica, dopo un avvio particolarmente complicato.

Per la squadra allenata da Valentini si tratta del terzo appuntamento casalingo, dopo le sconfitte subite contro le due formazioni che attualmente guidano il campionato. Il tecnico potrà nuovamente contare sul capitano Goi, mentre dovrà ancora fare a meno di Giani. Dall’altra parte della rete ci sarà una Brescia altrettanto desiderosa di invertire la rotta: dopo aver conquistato la Supercoppa di A2 lo scorso 10 ottobre, la formazione lombarda non è più riuscita a vincere, raccogliendo un solo punto nelle prime quattro giornate.

A presentare la partita è Roberto Cominetti, uno dei grandi ex dell’incontro, approdato a Ravenna dopo tre stagioni trascorse proprio con la maglia bresciana. Lo schiacciatore non nasconde le difficoltà incontrate finora dalla Consar, ma sottolinea la volontà del gruppo di reagire. «Dobbiamo e vogliamo uscire da un avvio difficoltoso perché i risultati non sono arrivati, nonostante settimane di lavoro comunque molto positive e buone. Ci alleniamo bene, con un ottimo livello e una grande intensità, ma poi non riusciamo ad esprimere sul campo con continuità la qualità di gioco che ci aspettiamo».

La sconfitta di Reggio Emilia ha lasciato il segno soprattutto dal punto di vista psicologico, ma secondo Cominetti la squadra ha mostrato segnali incoraggianti durante gli ultimi allenamenti. «Quello di Reggio Emilia è stato sicuramente un passo falso, che mentalmente abbiamo accusato, inutile nasconderlo, ma in settimana ho visto in palestra una buona reazione e sono sicuro che la tradurremo domani in campo con una prestazione di spessore».

Il confronto con Brescia sarà il decimo nella storia delle sfide tra i due club, ma il primo che li vede affrontarsi lontano dalle posizioni di vertice della classifica. Una circostanza che rende ancora più importante il risultato, senza però ridimensionare, secondo lo schiacciatore ravennate, il valore degli avversari.

«Non dobbiamo farci ingannare dalla classifica di Brescia perché è un’ottima formazione, solida, che sicuramente ci darà filo da torcere perché, come noi, avrà una grande voglia di riscattare una partenza complicata. Dovremo essere bravi noi a rimanere lucidi, a ritrovare noi stessi e a concentrarci soprattutto sul nostro gioco. Per noi questa è un’occasione importante per ripartire e vogliamo sfruttarla in pieno. Sono convinto che ce la faremo».

La partita avrà un significato particolare anche per i diversi giocatori che in passato hanno vestito entrambe le maglie. Oltre a Cominetti, nella Consar militano Erati, protagonista a Brescia nelle stagioni 2023/24 e 2024/25, e Martin Berger. Percorso inverso invece per Niccolò Ciccolella, che dopo l’esperienza ravennate dello scorso anno è passato alla formazione lombarda, prendendo il posto di Berger al centro.

Per Cominetti ed Erati l’incontro rappresenterà inoltre l’occasione per avvicinarsi a due traguardi personali: il primo è a soli tre punti dai 3.500 in carriera, mentre al secondo mancano cinque muri per raggiungere quota 700.

«A Brescia ho vissuto tre stagioni molto belle, in cui ho vinto tre trofei e disputato diverse finali. Ci è mancata la ciliegina sulla torta, ovvero la promozione in SuperLega, e se devo valutare il mio percorso lì in tre anni devo dire che è stato ottimo», racconta Cominetti, che conserva un legame particolare con il suo precedente club. «Ho bellissimi ricordi e tanti amici e un po’ di emozione nel rivedere quelle maglie la proverò, anche se l’impatto emotivo maggiore ci sarà quando rimetterò piede al San Filippo».