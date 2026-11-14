La Fenix Energia passa anche a Cesena: è il quarto successo consecutivo per i faentini

La Fenix Energia Faenza conquista la quarta vittoria consecutiva imponendosi per 3-0 sul campo della BCC Romagnolo Cesena e conferma il proprio primato in classifica. I faentini si aggiudicano una trasferta impegnativa con i parziali di 20-25, 25-27 e 22-25, dimostrando solidità anche nei momenti più delicati dell’incontro.

La formazione allenata da Angelo Manca parte con il piede giusto e conquista il primo set per 25-20, riuscendo poi a imporsi anche in un secondo parziale decisamente più combattuto. Proprio in questa frazione arriva il momento di maggiore difficoltà per gli ospiti, che dopo aver condotto il gioco subiscono un pesante break di dieci punti consecutivi, permettendo ai cesenati di rientrare. La Fenix Energia riesce comunque a reagire e a chiudere ai vantaggi, 27-25, prima di completare l’opera nel terzo set, vinto 25-22.

A guidare l’attacco faentino è Mazzotti, miglior realizzatore della squadra con 17 punti, seguito da Balducci con 12, Moscardi con 8 e Strani con 7. A referto anche Bellettini e Fortunato con 4 punti ciascuno e Marchi con uno. Nel complesso la Fenix Energia mette a segno sette ace e sette muri vincenti.

«Devo congratularmi con tutti i ragazzi perché hanno giocato veramente bene e anche chi è entrato dalla panchina ha dato un buon contributo – sottolinea l’allenatore Angelo Manca –. Eccetto il black out avuto sul finire del secondo set, che stavamo dominando, quando abbiamo subito un break di 10-0, la partita è stata sempre ben controllata».

Il tecnico evidenzia anche il valore del risultato ottenuto contro un’avversaria considerata particolarmente competitiva sul proprio campo: «Questa vittoria è molto importante, perché Cesena è una squadra forte e in casa sua cadranno molte squadre».

Il prossimo impegno della Fenix Energia sarà sabato 21 novembre alle 17, ancora in trasferta, sul campo dell’Arredo Uno Pio X Ferrara.

Tabellino

BCC Romagnolo Cesena – Fenix Energia Faenza 0-3 (20-25, 25-27, 22-25).

Fenix Energia Faenza: Balducci 12, Bellettini 4, Zoli, Marchi 1, Moscardi 8, Fortunato 4, Scarpello ne, Mazzotti 17, Pollini ne, Servadei ne, Strani 7, Toni (L). Allenatore Angelo Manca, vice Camilli.