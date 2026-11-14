Lido di Dante, domenica 15 novembre nuova pulizia della spiaggia alla Foce del Bevano

I volontari della rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese” torneranno in azione domenica 15 novembre per una nuova giornata di pulizia della spiaggia nella Riserva naturale della Foce del Bevano, a Lido di Dante. Il ritrovo è fissato alle 9.45 presso la sbarra di accesso alla pineta Ramazzotti, in via Paolo e Francesca, da dove partiranno le attività di raccolta dei rifiuti abbandonati o trasportati dal mare.

L’iniziativa prosegue il lavoro avviato nelle scorse settimane. Durante l’ultimo intervento, effettuato domenica 25 ottobre, cittadini e volontari hanno recuperato oltre 50 sacchi pieni di rifiuti spiaggiati, 13 boe e diversi altri oggetti ingombranti, contribuendo alla pulizia di un’area di particolare valore naturalistico.

Le operazioni di domenica si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata, ma ciascun partecipante potrà dedicare all’attività anche soltanto alcune ore, in base alla propria disponibilità. I sacchi necessari alla raccolta saranno forniti da Hera, che si occuperà anche del successivo ritiro dei materiali recuperati.

Resta qualche incognita legata alle condizioni meteorologiche: gli organizzatori valuteranno la situazione direttamente domenica mattina e, in caso di maltempo, l’intervento potrebbe essere rinviato. Per avere conferma dello svolgimento dell’iniziativa sarà possibile contattare, anche tramite WhatsApp, i numeri 346 700 8898 e 334 9470326, poco prima dell’orario di ritrovo.