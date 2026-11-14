Porto Fuori senza medico di famiglia, Spadoni (LpRa): “Si ricavi un ambulatorio nel nuovo supermercato Conad”

Il consigliere inserisce la situazione della frazione nel quadro della carenza di personale sanitario, che interessa sia gli ospedali sia l’assistenza territoriale. «La situazione generale sul reperimento di medici, sia in seno all’ospedale, soprattutto per alcune funzioni specialistiche, sia sul territorio per quanto attiene la figura dei medici di medicina generale, sta diventando un problema molto serio che mette in forte discussione l’assistenza di base. Siamo di fronte a percentuali alte di dottori di famiglia mancanti, destinate, secondo il principale sindacato dei sanitari, a un sensibile e progressivo aumento. Una carenza che si ripercuote sugli assistiti e allo stesso tempo sui professionisti, costretti ad assistere il numero massimo di pazienti e a svolgere compiti burocratici e amministrativi che sottraggono tempo alle visite».