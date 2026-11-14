Porto Fuori senza medico di famiglia, Spadoni (LpRa): “Si ricavi un ambulatorio nel nuovo supermercato Conad”
La realizzazione del nuovo supermercato Conad di via Laura Bassi, a Porto Fuori, potrebbe rappresentare un’occasione per dotare la frazione di un ambulatorio di medicina generale. A proporlo è Gianfranco Spadoni, consigliere di Lista per Ravenna, che torna a sollevare il problema dell’assenza di un medico di famiglia in una località di circa 4mila abitanti, chiedendo all’Amministrazione comunale di avviare un confronto con la proprietà della nuova struttura commerciale.
«In più occasioni abbiamo evidenziato il tema della mancanza di un medico di medicina generale nella frazione di Porto Fuori. Una realtà con circa 4mila abitanti che, nonostante la forte espansione residenziale caratterizzata anche da una presenza di anziani, prima di ogni altra cosa lamenta, a ragione, la mancanza di un medico di famiglia. Una questione non di poco conto se si pensa alla funzione di questa figura anche alla luce delle linee progettuali della sanità che tendono a trasferire sul territorio l’assistenza sociosanitaria per una risposta sempre più aderente ai bisogni della terza età e delle persone più fragili».
Il consigliere inserisce la situazione della frazione nel quadro della carenza di personale sanitario, che interessa sia gli ospedali sia l’assistenza territoriale. «La situazione generale sul reperimento di medici, sia in seno all’ospedale, soprattutto per alcune funzioni specialistiche, sia sul territorio per quanto attiene la figura dei medici di medicina generale, sta diventando un problema molto serio che mette in forte discussione l’assistenza di base. Siamo di fronte a percentuali alte di dottori di famiglia mancanti, destinate, secondo il principale sindacato dei sanitari, a un sensibile e progressivo aumento. Una carenza che si ripercuote sugli assistiti e allo stesso tempo sui professionisti, costretti ad assistere il numero massimo di pazienti e a svolgere compiti burocratici e amministrativi che sottraggono tempo alle visite».
Da qui la proposta di sfruttare il nuovo insediamento commerciale, che avrà una superficie di circa 500 metri quadrati, per ricavare uno spazio destinato all’attività di un medico di medicina generale. Secondo Spadoni, la disponibilità di locali già predisposti potrebbe favorire l’arrivo di un professionista nella frazione. «Proprio alla luce del nuovo insediamento commerciale di circa 500 metri quadrati in questa località, sarebbe davvero un segnale molto forte la possibile individuazione di un locale da adibire ad ambulatorio medico ricavato nel nuovo complesso che si andrà a realizzare. Mettere a disposizione un ambulatorio potrebbe rappresentare un incentivo per qualche professionista con difficoltà a reperire spazi fisici in cui esercitare la professione e nel contempo si offrirebbe alla cittadinanza un servizio di prossimità assolutamente indispensabile».
Spadoni chiede quindi un’iniziativa concreta da parte del Comune: «Si chiede all’Amministrazione comunale di farsi parte attiva nei confronti della proprietà del supermercato di via Laura Bassi affinché venga valutata questa proposta di interesse sociale».