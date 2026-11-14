Povertà e caro vita, la Colletta Alimentare mobilita oltre mille supermercati in Emilia-Romagna
C’è tempo fino alla chiusura dei supermercati aderenti per partecipare alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in corso oggi, sabato 14 novembre, in tutta Italia. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e giunta alla trentesima edizione, coinvolge oltre mille punti vendita in Emilia-Romagna, dove i prodotti raccolti contribuiranno a sostenere circa 130mila persone in condizioni di difficoltà.
Chi desidera partecipare può acquistare alimenti non deperibili durante la propria spesa e destinarli alla raccolta solidale. Le donazioni saranno poi distribuite attraverso la rete delle organizzazioni territoriali convenzionate con il Banco Alimentare, tra cui mense per le persone in difficoltà, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto e unità di strada.
L’appuntamento, organizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, richiama l’attenzione su un fenomeno che, secondo la Regione Emilia-Romagna, coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione, anche a causa dell’aumento del costo della vita e delle difficoltà economiche delle famiglie.
«Bollette alle stelle, affitti sempre più pesanti, lavoro incerto: in questi anni la povertà è cresciuta e oggi bussa a più porte. Non riguarda più solo chi vive ai margini – afferma Mazzoni –, ma investe famiglie che diventano fragili, anziani con pensioni che non bastano, giovani e lavoratori con contratti troppo precari».
Accanto al valore della raccolta alimentare, Mazzoni sottolinea la necessità di interventi strutturali per affrontare le cause della povertà. «La Colletta promossa dal Banco Alimentare è un’azione virtuosa di solidarietà e sostegno concreto. Ma il contrasto alla povertà deve passare da scelte politiche precise: lavoro stabile e dignitoso, sostegno all’abitare, misure contro il caro bollette, servizi sociali e di prossimità forti e presenti sui territori».
Il sostegno della Regione Emilia-Romagna alle attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari prosegue dal 2009, attraverso una collaborazione con il Banco Alimentare, organizzazione nata a Imola nel 1991.
Tra il 2020 e il 2026 sono stati finanziati quattro bandi rivolti alle realtà impegnate nel recupero alimentare, per un investimento complessivo di 3 milioni e 930mila euro. Nell’ultimo bando lo stanziamento è passato da un milione a 1 milione e 730mila euro, raggiungendo la cifra più alta finora destinata dalla Regione a questa misura.
Dal 2019, inoltre, la Fondazione Banco Alimentare ha ricevuto attraverso i bandi regionali contributi per oltre 470mila euro. «Come Regione continueremo a investire in questa direzione, e nel sostegno al lavoro di realtà come il Banco Alimentare, che rappresenta un patrimonio prezioso per la nostra comunità», conclude Mazzoni.