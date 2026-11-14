Ronaldinho arriva al Benelli: mezz’ora in campo con il Ravenna prima del derby e uno stop che vale lo spettacolo

È bastato un controllo di palla per ricordare a tutti che certi talenti non invecchiano mai. Alle 12.30 di oggi, sabato 14 novembre, con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia, Ronaldinho ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco dello stadio Bruno Benelli, prendendo parte alla rifinitura del Ravenna in vista del derby di domani contro il Forlì.

L’attesa per vedere da vicino il fuoriclasse brasiliano ha richiamato diversi curiosi, che hanno cercato di conquistarsi un punto di osservazione tra le inferriate dello stadio e sui terrazzi delle abitazioni affacciate sul campo. Uno spettacolo da godersi anche soltanto per pochi minuti, pur senza poter accedere agli spalti.

Ronaldinho è rimasto sul terreno di gioco per circa mezz’ora, partecipando anche a un po’ di torello con i compagni di squadra giallorossi e regalando ai presenti qualche assaggio della sua classe. Su tutti, un controllo di palla da applausi: uno di quegli stop che, nella loro apparente semplicità, raccontano meglio di qualsiasi altra giocata il talento di un campione.

Il fisico non è più quello dei tempi del Barcellona e del Milan, ma i piedi sembrano non aver dimenticato nulla. Il tocco, la naturalezza nel domare il pallone, quella sensibilità che lo ha reso uno dei calciatori più amati al mondo sono ancora lì, riconoscibili al primo istante.