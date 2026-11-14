Sicurezza stradale a Ravenna, 11 incidenti mortali dall’inizio dell’anno: il bilancio della Polizia Locale. Pedoni e ciclisti tra i più esposti

Undici incidenti mortali, dodici sinistri con persone in prognosi riservata e centinaia di feriti: è il bilancio degli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale di Ravenna dall’inizio del 2026 al 14 novembre. Numeri che, alla vigilia della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, riportano l’attenzione sui pericoli della circolazione e, in particolare, sulle conseguenze della velocità e delle altre condotte scorrette alla guida.

Complessivamente gli agenti hanno rilevato 1.148 incidenti, dei quali 668 con persone ferite e 457 senza lesioni. Il quadro restituito dal Comando mette in evidenza anche i rischi affrontati quotidianamente dagli utenti più vulnerabili, dai pedoni ai ciclisti, e l’incidenza di comportamenti che continuano a rappresentare una minaccia per la sicurezza di tutti.

Pedoni, ciclisti e monopattini: cinque incidenti con esito mortale

Sono 54 gli incidenti che hanno coinvolto pedoni, con 52 feriti e due decessi, mentre per i ciclisti il bilancio sale a 149 sinistri, nei quali sono rimaste ferite 142 persone e altre due hanno perso la vita.

Anche la mobilità alternativa presenta elementi di criticità. Nel periodo preso in esame dalla Polizia Locale si sono verificati 11 incidenti con il coinvolgimento di monopattini, che hanno provocato otto feriti, e 26 sinistri con biciclette a pedalata assistita, con 22 feriti e un decesso.

Nel complesso, dunque, i dati riferiti a pedoni, biciclette tradizionali ed elettriche evidenziano cinque incidenti con esito mortale, a conferma della particolare esposizione di chi si muove senza la protezione offerta dall’abitacolo di un’automobile. La Polizia Locale sottolinea la necessità di una maggiore attenzione nei confronti di queste categorie, richiamando alla responsabilità sia gli automobilisti sia coloro che si spostano a piedi o utilizzano mezzi di mobilità alternativa.

Velocità e precedenze tra le principali cause degli incidenti

Dall’analisi delle dinamiche emerge che la quasi totalità degli incidenti è riconducibile, secondo la Polizia Locale, ad alcuni comportamenti ricorrenti. Al primo posto figura la velocità non adeguata alle condizioni della strada, del traffico o del meteo, seguita dal mancato rispetto degli obblighi di precedenza.

Tra le altre violazioni più frequentemente riscontrate compaiono l’inosservanza della segnaletica orizzontale e dei semafori e il mancato mantenimento della distanza di sicurezza. Ai comportamenti direttamente collegati alle dinamiche dei sinistri si affiancano irregolarità come il mancato utilizzo delle cinture e dei sistemi di ritenuta per bambini, la circolazione con revisione scaduta, la guida senza patente e l’assenza della copertura assicurativa.

La prevenzione, evidenzia il Comando, passa innanzitutto dal rispetto delle norme di circolazione e dalla consapevolezza delle conseguenze che anche una singola distrazione può provocare. Tra i comportamenti da contrastare rientra anche l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida, insieme a tutte le condotte che riducono l’attenzione e la capacità di reagire alle situazioni di pericolo.

Alcol e droga alla guida: i risultati dei controlli

Un altro fronte dell’attività della Polizia Locale riguarda gli accertamenti sulle condizioni psicofisiche delle persone coinvolte negli incidenti. Per quanto riguarda l’alcol, il Comando riferisce di 1.123 persone sottoposte ad accertamento e indica 1.052 esiti negativi e 73 positivi, anche se il dettaglio delle diverse fasce alcolemiche presenta alcune incongruenze rispetto al totale comunicato.

In particolare, sono stati segnalati 35 casi con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, 22 con valori compresi tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e nove con valori tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Altre sette persone si sono rifiutate di sottoporsi alla prova.

Per quanto riguarda invece gli accertamenti relativi alle sostanze stupefacenti, i risultati riportano 88 persone negative e 18 positive, alle quali si aggiungono sette rifiuti di effettuare i controlli.

Secondo la Polizia Locale, questi dati rendono necessario proseguire con un’attività di vigilanza costante, affiancando agli interventi per la rilevazione degli incidenti servizi mirati alla prevenzione e alla repressione delle violazioni più pericolose.