A Milano Marittima Germano Mordenti inaugura il ristorante Idros per un’ospitalità d’eccellenza
L’ambizione di Germano Mordenti non si ferma a Milano Marittima. IDROS è un ristorante che nasce con una visione più ampia: costruire un’identità forte e riconoscibile, capace di affermarsi nel tempo come marchio distintivo di qualità, stile e innovazione.
«Mi piace pensare a IDROS come a un punto di partenza e non come a un traguardo», racconta l’imprenditore. «Il nostro desiderio è creare un progetto con una propria anima, che possa un domani essere replicato in altre importanti città italiane e, perché no, anche oltre i confini nazionali. Il sogno è che IDROS diventi sinonimo di eccellenza, eleganza e qualità dell’esperienza, ovunque si trovi».
L’inaugurazione di IDROS rappresenta molto più dell’apertura di una nuova attività. È un segnale di fiducia nel territorio e un’espressione di vitalità imprenditoriale, con l’ambizione di contribuire a una nuova stagione per Milano Marittima.
Una località capace di custodire il fascino della propria storia e, al tempo stesso, rinnovarsi, rafforzando il proprio prestigio nel panorama turistico nazionale e internazionale.
In questo scenario, IDROS si propone come un nuovo protagonista dell’ospitalità d’eccellenza, contribuendo a valorizzare l’eleganza, la qualità e la vocazione internazionale della destinazione.
Idros è in Viale Romagna 3 a Cervia – Milano Marittima.