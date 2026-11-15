A Milano Marittima Germano Mordenti inaugura il ristorante Idros per un’ospitalità d’eccellenza

L’ambizione di Germano Mordenti non si ferma a Milano Marittima. IDROS è un ristorante che nasce con una visione più ampia: costruire un’identità forte e riconoscibile, capace di affermarsi nel tempo come marchio distintivo di qualità, stile e innovazione.

«Mi piace pensare a IDROS come a un punto di partenza e non come a un traguardo», racconta l’imprenditore. «Il nostro desiderio è creare un progetto con una propria anima, che possa un domani essere replicato in altre importanti città italiane e, perché no, anche oltre i confini nazionali. Il sogno è che IDROS diventi sinonimo di eccellenza, eleganza e qualità dell’esperienza, ovunque si trovi».