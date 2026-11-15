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Al Circolo Arci “Mandela” di Bagnara di Romagna Silvana Quadalti presenta “Le figlie della Tedesca”
Il Circolo Arci “Mandela” di Bagnara di Romagna accoglie, domenica 15 novembre alle ore 18.00, Silvana Quadalti per la presentazione del suo secondo romanzo, “Le figlie della Tedesca” (Edizioni Libereria ).
Un libro che ci ricorda che non solo la guerra devasta tutto ma lascia segni profondi nei corpi, nei silenzi e nelle generazioni. Un romanzo corale, feroce e poetico sulla memoria femminile, sull’eredità dei segreti e sulla forza di chi continua a vivere anche quando la Storia sembra aver distrutto tutto.
Silvana Quadalti è nata a Modigliana (FC) e vive a Imola (BO).
Da sempre appassionata di lettura e letteratura, natura e cani. “Le figlie della Tedesca” è il suo secondo romanzo dopo “La Casa Femmina” (Libereria 2025) che abbiamo avuto il piacere di presentare l’anno scorso.