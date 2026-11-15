Bagnacavallo per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, il Comune di Bagnacavallo propone un articolato calendario di iniziative realizzate in collaborazione con associazioni, Consigli di Zona e realtà del territorio. Il programma comprende momenti di sensibilizzazione, laboratori, appuntamenti sportivi, cinema e iniziative dedicate alla partecipazione della comunità.

Si comincerà martedì 17 novembre alle 20 al centro civico di Traversara con la prima delle due lezioni del corso gratuito di difesa personale femminile, che si svolgerà anche martedì 24 novembre. L’iniziativa, con la collaborazione di Antonio Cortesi, è curata dalla Pro Loco Traversara insieme al Consiglio di Zona.

Sabato 21 novembre, dalle 8.30 alle 12.30, in piazza della Libertà a Bagnacavallo sarà presente il banchetto informativo “Mai+”, dedicato al progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e curato dall’associazione Cittadino Attivo Aps.

Domenica 22 novembre, dalle 15 alle 18, la Sala Azzurra di Villanova ospiterà Di voce in voce, un laboratorio organizzato da Scuola Teatro Labassa in preparazione alla camminata del 25 novembre. L’incontro sarà dedicato alla voce come strumento espressivo, per affermare la propria identità, farsi ascoltare e coinvolgere la comunità.

Lunedì 23 novembre alle 18 il tema della violenza di genere sarà affrontato anche al Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo con l’evento Lo sport contro la violenza, in occasione della partita di pallavolo Under 15 femminile tra Fulgur Mixer e Russi Volley, a cura dell’Asd Fulgur 1906.

Mercoledì 25 novembre le iniziative prenderanno il via a Villanova, dove dalle 16, in piazza Tre Martiri, il Consiglio di Zona proporrà Il coraggio di essere libere. Il pomeriggio comprenderà un laboratorio per realizzare una farfalla rossa all’uncinetto, l’inaugurazione di un’installazione urbana dedicata alla giornata, letture e momenti di riflessione.

Alle 20, in piazza della Libertà a Bagnacavallo, si svolgerà la Camminata in rosso, promossa dal coordinamento degli Assessorati alle Pari Opportunità e organizzata in contemporanea nei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna. Il ritrovo è previsto alle 19.45. La camminata attraverserà le vie del centro storico e sarà preceduta da musiche a cura dell’associazione musicale Doremi e da letture. Durante il percorso saranno distribuite le rose realizzate nel laboratorio “Il filo rosso”. L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione musicale Doremi, Anpi Bagnacavallo, Aido, Arci, Auser, Avis, Cgil, Spi-Cgil, Villanordic, Demetra Donne in aiuto e Consiglio di Zona di Bagnacavallo. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà in forma ridotta sotto il portico del Municipio.

La serata proseguirà alle 21 nella Sala di Palazzo Vecchio con la proiezione a cura di Fuori Quadro di Se domani non torno, film di Paola Randi tratto dalla storia di Giulia Cecchettin e dal libro Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso e pubblicato da Rizzoli. Per l’occasione il biglietto unico ridotto costerà 5 euro.

Sabato 28 novembre alle 10, al Centro civico delle Glorie, si terrà la presentazione del libro Un mondo che odia gli uomini di Giulia Crippa, a cura del gruppo Una Panchina per Elisa in collaborazione con il Consiglio di Zona di Glorie.

Accanto agli appuntamenti in programma sono previste altre iniziative di sensibilizzazione. Nella settimana del 25 novembre, lungo la ciclopedonale che costeggia via Vecchia Darsena, saranno collocati i cartelli di Voce ai numeri, con dati dedicati alla violenza di genere.

Con Voce alle donne sarà inoltre proposta una riedizione del manifesto che affianca i ritratti delle donne del 1946 a quelli del 2026, in continuità con il percorso Il cammino delle donne, promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità nell’ottantesimo anniversario del voto alle donne. Il manifesto è stato ideato dalla Fototeca comunale utilizzando le immagini dell’Archivio Zauli e gli scatti contemporanei di Andrea Pezzi, in collaborazione con l’Ufficio Cultura.

La Biblioteca comunale “G. Taroni” curerà una bibliografia dedicata al tema della violenza contro le donne, mentre il 25 novembre il balcone del Municipio sarà illuminato di rosso.