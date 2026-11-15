“Conferenza di Architettura” negli spazi di Tbt con il professor Marco Biraghi

Quale spazio resta oggi per un’architettura capace di andare oltre le logiche del mercato e della massimizzazione delle superfici? E come è possibile progettare luoghi che mettano al centro non soltanto la funzionalità, ma anche la qualità urbana, il benessere e la relazione con chi li vive?

Sono alcuni degli interrogativi al centro della nuova “Conferenza di Architettura” promossa da Reclam, in programma giovedì 19 novembre negli spazi di Tbt, in via Achille Grandi 25, a Ravenna.

L’iniziativa propone un pomeriggio di approfondimento e confronto sul presente e sul futuro della disciplina, attraverso il contributo di studiosi e professionisti. Il programma si aprirà alle 17.30 con l’accoglienza e i saluti di benvenuto di Tbt, che promuove l’evento in collaborazione con Reclam.

Alle 18 sarà protagonista il professor Marco Biraghi, docente di Storia dell’architettura alla Scuola Auic del Politecnico di Milano, con l’intervento dal titolo “Quel che resta dell’architettura”, dedicato anche al volume omonimo pubblicato da Einaudi nel 2025. A introdurre l’incontro sarà il professor Alberto Giorgio Cassani, dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Partendo dalle trasformazioni del mondo contemporaneo, Biraghi proporrà una riflessione sul ruolo dell’architetto e sulle possibilità di un’architettura che non si limiti a rispondere alle esigenze del mercato. Al centro, il rapporto tra sviluppo urbano, ricerca progettuale e ambizioni culturali della disciplina, interrogandosi su quali siano oggi i limiti, ma anche le effettive possibilità dell’architettura.

Alle 19 spazio invece a “Non metri quadri”, l’intervento degli architetti Nicolò Calandrini e Francesco Rambelli, fondatori dello studio Denara. Il tema sarà quello di una progettazione capace di superare la semplice logica della massimizzazione delle superfici utili. Attraverso una selezione di progetti recenti, i due professionisti mostreranno come giardini, corti, soglie e spazi di sosta possano diventare elementi fondamentali per restituire qualità agli ambienti urbani e migliorare il benessere delle persone, anche in presenza di vincoli economici e normativi.