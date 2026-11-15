Dai bambini ai tifosi arrivati da fuori regione: tutti pazzi per Ronaldinho al Benelli

C’è chi è arrivato da Ferrara, chi da Bologna, chi dal Veneto E poi tante famiglie, genitori con i figli, anche piccolissimi, alcuni di appena quattro anni. Oggi pomeriggio allo stadio Bruno Benelli non era una domenica come le altre. Ravenna-Forlì era un derby molto atteso, ma per tanti il motivo principale per esserci aveva un nome: Ronaldinho.

Il ritorno in campo del fuoriclasse brasiliano, a 46 anni e dopo undici anni dall’ultima partita ufficiale, ha richiamato allo stadio appassionati e curiosi anche da fuori Romagna. Un’occasione speciale per vedere da vicino uno dei grandi campioni del calcio mondiale, ma anche per accompagnare i bambini a vivere una giornata che difficilmente dimenticheranno.

Sugli spalti si sono visti tanti piccoli tifosi insieme ai genitori. In alcuni casi a rendere possibile la loro presenza è stata anche la società sportiva di appartenenza, che ha regalato i biglietti per la partita. Un modo per offrire ai ragazzi l’opportunità di vedere dal vivo un campione conosciuto in tutto il mondo. E i sorrisi, tra grandi e piccoli, non sono mancati.

Oltre ai tifosi del Ravenna e del Forlì, fuori dallo stadio abbiamo incontrato anche tanti appassionati arrivati semplicemente per godersi lo spettacolo e respirare l’atmosfera del derby romagnolo.

Poi è arrivato il momento più atteso. Quando Ronaldinho è entrato in campo, il Benelli lo ha accolto con un grande applauso. Sulle note di «Live is Life», il brasiliano ha salutato il pubblico con il suo immancabile sorriso e un inchino davanti ai tifosi. Telefoni alzati, fotografie e applausi hanno accompagnato il suo riscaldamento.

Ma Dinho non si è limitato a una passerella. Mister Andrea Mandorlini lo ha schierato titolare con la maglia numero 10. Il brasiliano è rimasto in campo per tutto il primo tempo, mostrando qualche sprazzo della sua tecnica e partecipando anche all’azione che ha portato al vantaggio giallorosso.