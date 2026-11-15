Dr Fumetto ha inaugurato a Ravenna, in via Canneti

È stata inaugurata ieri pomeriggio, sabato 14 novembre, Dr Fumetto, la nuova fumetteria di Paul Bompart, in via Pietro Canneti 16, nel centro storico di Ravenna. Al taglio del nastro ha partecipato l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia. L’inaugurazione è proseguita con un brindisi e un buffet curato dallo chef Matteo Salbaroli.

La libreria propone manga, comics e graphic novel per bambini, ragazzi e adulti e punta a diventare anche un luogo di incontro e confronto dedicato al fumetto. Tra i progetti in programma, incontri con autrici e autori, firmacopie e la realizzazione di podcast e vodcast nella seconda saletta del negozio, per dare spazio alle storie e a chi le crea.