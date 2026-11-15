Gianfranco Spadoni (LpRa): la classifica di Italia Oggi desta preoccupazione
Secondo Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna la classifica di Italia Oggi in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma evidenzia “alcuni dati che tendono a destare preoccupazione. La provincia di Ravenna rispetto al 2025 perde 3 posti e si colloca al diciassettesimo posto rispetto alle altre province italiane. E mentre il dato economico fa registrare un miglioramento generale compreso quello turistico rispetto all’anno precedente, per quanto attiene la sicurezza sociale Ravenna passa dal 19° posto del 2025 al 49° posto ossia una perdita secca di ben trenta posizioni… sulla stessa linea per quanto riguarda la sicurezza, per i reati in generale Ravenna passa al 91° posto contro l’88^ posizione del 2025.”
“Siamo ben lieti che sul versante economico si registri un miglioramento grazie anche al dato turistico, tuttavia per quanto riguarda i risultati afferenti la sicurezza si rendono necessarie strategie e azioni più incisive al fine di migliorare la situazione” conclude Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna.