Il Giro d’Italia per la pace fa tappa a Ravenna che accoglie la Lampada della Pace di Assisi

Giovedì 19 novembre Ravenna accoglie la Lampada della Pace di Assisi, simbolo del Giro d’Italia per la Pace. Alle 10 un corteo di bambine e bambini partirà dalla scuola dell’infanzia Giuseppe e Anita Monti, in via Capodistria 6, e accompagnerà la Lampada fino a piazza Medaglie d’Oro, dove ha sede la Casa delle Culture e dove l’arrivo è previsto tra le 10.45 e le 11. Chi vuole può unirsi alla camminata portando con sé strumenti rumorosi, per far sentire insieme ai più piccoli la loro voce.

Il Comune, da anni impegnato nella promozione di una cultura di pace, ha aderito all’iniziativa nazionale e ha scelto di affidare la tappa ravennate ai più piccoli, legandola all’evento “Mani-festiamo per i nostri diritti” che la scuola dell’infanzia Monti organizza con la scuola secondaria di primo grado Montanari per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il Giro è promosso dal Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani, a cui il Comune di Ravenna aderisce dal 1999, insieme alla Rete nazionale delle scuole di pace e alla Fondazione PerugiAssisi. Partito da Napoli lo scorso 19 febbraio, attraversa città e territori coinvolgendo soprattutto le scuole e le giovani generazioni, e in ogni tappa offre alle amministrazioni l’occasione di rinnovare, insieme alla propria comunità, l’impegno per la Pace.

Quest’anno la scuola Monti ha scelto di dedicare la giornata all’ambiente, prendendo spunto dal Commento generale n. 26 del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, che riconosce a bambine e bambini il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile. Le sezioni coinvolte sfileranno insieme ai genitori, a una sezione a indirizzo musicale della scuola Montanari e alla Lampada della Pace, che le accompagnerà per tutto il tragitto. Lungo via Tommaso Gulli i piccoli porteranno in dono ai residenti una cassetta di bulbi piantati con le loro mani, un invito a prendersi cura dell’ambiente anche con i gesti di ogni giorno. Arrivato in piazza Medaglie d’Oro, cuore del quartiere, il corteo si unirà ai nidi e alle scuole della zona per cantare tutti insieme “Ci vuole un fiore”, la canzone di Gianni Rodari e Sergio Endrigo.

“Abbiamo scelto di aderire al Giro d’Italia per la Pace – dichiara l’assessora alla Pace e all’Agenda 2030 Hiba Alif – perché crediamo che la Pace si costruisca ogni giorno, a partire dalla cura dei luoghi in cui viviamo. Accompagnare la Lampada della Pace per le strade di un quartiere insieme ai bambini e alle bambine, alle famiglie, alle scuole e alle associazioni significa ascoltare le loro voci e accogliere le loro richieste di una città inclusiva e sostenibile”.