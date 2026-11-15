Il Ravenna vince il derby, ma il Benelli è tutto per Ronaldinho: 2-0 al Forlì

Con una stupenda coreografia e un colpo d’occhio delle grandi occasioni per lo stadio bizantino, col tutto esaurito anche delle tribunette aggiunte per un totale di quasi 7000 spettatori, è andato in scena un incontro di calcio dove tutti gli occhi erano rivolti al campione brasiliano, a come si muoveva, a come toccava la palla, ammirarne le movenze in attesa di un tocco magico che potesse illuminare la serata ben oltre le luci. E lui, che aveva 796 presenze e 299 reti nel calcio professionistico, ha giocato lasciando intravedere ancora la sua classe con qualche imbeccata per i compagni per poi essere sostituito nell’intervallo in quella che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione nel calcio professionistico, al di là di amichevoli per eventi futuri.