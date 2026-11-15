Il Ravenna vince il derby, ma il Benelli è tutto per Ronaldinho: 2-0 al Forlì
Un bel Ravenna vince al ‘Benelli’ il derby romagnolo per 2-0 contro il Forlì con reti al 36′ di Donati e al 58′ di Rabbi, in una giornata, il 15 novembre 2026, che rimarrà scolpita nelle memorie come il giorno del ritorno in campo, in una partita ufficiale di un campionato professionistico, del fuoriclasse brasiliano Ronaldinho a 46 anni, dopo ben 11 dall’ ultima gara ufficiale che disputò con la casacca della squadra brasiliana Fluminense.
Con una stupenda coreografia e un colpo d’occhio delle grandi occasioni per lo stadio bizantino, col tutto esaurito anche delle tribunette aggiunte per un totale di quasi 7000 spettatori, è andato in scena un incontro di calcio dove tutti gli occhi erano rivolti al campione brasiliano, a come si muoveva, a come toccava la palla, ammirarne le movenze in attesa di un tocco magico che potesse illuminare la serata ben oltre le luci. E lui, che aveva 796 presenze e 299 reti nel calcio professionistico, ha giocato lasciando intravedere ancora la sua classe con qualche imbeccata per i compagni per poi essere sostituito nell’intervallo in quella che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione nel calcio professionistico, al di là di amichevoli per eventi futuri.
In campo c’era lui ma anche il suo sorriso a sdrammatizzare il clima della partita e al di là dei tre punti in palio (comunque essenziali per la classifica), ciò ha portato leggerezza, stemperando quelle tensioni a volte presenti nell’ambiente giallorosso.
Per la cronaca il Ravenna ha meritato la vittoria, la quarta consecutiva, e continua a gonfie vele la rincorsa alla capolista Spezia (ha battuto il Vado) avanti di 6 punti.