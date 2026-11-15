Pallamano Romagna sbanca Camerano e torna sul gradino più alto della classifica

Con il successo al PalaPrincipi, il Romagna torna sul gradino più alto della classifica, grazie al pareggio in Campania dei Lions Teramo che impattano 31-31 a Lanzara. Il 17 ottobre scorso, con il ko incassato in quel di Teramo, Folli e compagni persero lo scettro. Che, di per sé, non è fondamentale, perché ai playoff ci si qualifica strappando uno dei primi 4 posti. Ma il primo posto ha un alto valore per il morale dell’ambiente: dopo un terzo di campionato, infatti, il Romagna torna ad occupare la prima piazza, seppur in coabitazione.

Il primo quarto d’ora di partita è segnato dal buon lavoro delle due difese che lasciano poco spazio agli attacchi avversari: Romagna avanti 7-5 grazie a Rossi e Rotaru e al portiere Martini che firma diverse parate importanti. Non male, dall’altra parte, il suo collega Lasca che neutralizza qualche conclusione romagnola. Il match si “scalda” nella seconda parte della prima frazione con Camerano che cerca di restare aggrappato ad un Romagna solido che, però, sbaglia qualche azione consecutiva: si arriva al 10-11 per Camerano grazie al contropiede di A.Carloni a 4’ dalla sirena. Gli ospiti, dopo il timeout, tornano a prendere le redini del match nelle proprie mani, grazie alla doppietta di Rotaru e ai gol di Lega e Mengoli (su rigore).

Al cambio campo dopo l’intervallo gli ospiti continuano a spingere, allargando il break 8-1 a cavallo dei due tempi fino al 18-12 del 4’. Nel frangente segnano Mengoli (rigore), Tondini, Ramondini e Rotaru. All’8’ Tondini inventa l’assist per Bellini che si butta in tuffo per il 20-13 e, subito dopo, il 21-14. L’inerzia è totalmente a favore dei ragazzi di coach Di Matteo che nella seconda metà della ripresa hanno il solo compito di gestire il vantaggio, senza rischiare nulla. Obiettivo raggiunto con grande lucidità e determinazione, anche perché i padroni di casa tentano il tutto per tutto, senza però andare oltre al -5 (25-20). Al 10’ si prende la scena (e gli applausi) Noè Ramondini che firma il 23-15 con un pallonetto millimetrico, mentre al 18’ è Leonardo Ceroni a far scintille con un tiro che si infila alle spalle del portiere dopo aver colpito un doppio palo. La penetrazione al limite del passivo di Mattia Rontini vale il 30-23 a 7’ dalla sirena. A quel punto cala il sipario sul match, con i padroni di casa che non possono recuperare, anche perché il Romagna si dimostra solido con le tante rotazioni che offrono freschezza e lucidità sia in attacco che in difesa. Si va negli spogliatoi sul 34-27 dopo il gol allo scadere di Ceroni.