Prima vittoria in campionato per gli Aviators Lugo contro Modena

“Penso ci meritassimo una vittoria – afferma coach Federico Baroncini – perché era già capitato molte volte di giocarci finali punto a punto senza mai riuscire a spuntarla. L’abbiamo vinta perché siamo stati bravissimi a stare nel piano partita ovvero nel togliere il tiro da tre ai loro esterni e questo è un passo avanti importante e anche perché l’abbiamo vinta con i nervi. Sotto a due minuti dalla fine c’è stata una grande reazione che ci ha permesso di giocare un buon finale ed è un segnale positivo che dimostra quanto siamo migliorati. I ragazzi devono capire che tutti sono fondamentali e ognuno deve dare il proprio contributo come è avvenuto in questa occasione ed infatti abbiamo vinto. È davvero una buona vittoria, perché Modena è una delle squadre più attrezzate come si è visto dai risultati delle prime giornate e vincere contro un simile avversario vale doppio, ma vale tanto anche perché c’era tanta gente a tifare”.