Prima vittoria in campionato per gli Aviators Lugo contro Modena
Per la prima vittoria in campionato gli Aviators hanno ‘scelto’ il Modena Basket, una delle squadre più forti del campionato. Lugo gioca una grande partita mostrando di voler vincere ad ogni costo, rialzando la testa dal 25-37 del secondo quarto e passando a condurre nel terzo grazie al canestro di Mazzotti del 51-49.
Gli ultimi minuti sono davvero equilibrati, con Modena che tocca il 73-69 a 2’’ dalla fine, ma gli Aviators mettono in campo il cuore e con Sampieri effettuano il sorpasso a 17’’ dalla fine sul 74-73. La guardia è ancora protagonista catturando un prezioso rimbalzo e andando in lunetta per il libero del 75-73, mentre gli ultimi due li realizza Bassi.
“Penso ci meritassimo una vittoria – afferma coach Federico Baroncini – perché era già capitato molte volte di giocarci finali punto a punto senza mai riuscire a spuntarla. L’abbiamo vinta perché siamo stati bravissimi a stare nel piano partita ovvero nel togliere il tiro da tre ai loro esterni e questo è un passo avanti importante e anche perché l’abbiamo vinta con i nervi. Sotto a due minuti dalla fine c’è stata una grande reazione che ci ha permesso di giocare un buon finale ed è un segnale positivo che dimostra quanto siamo migliorati. I ragazzi devono capire che tutti sono fondamentali e ognuno deve dare il proprio contributo come è avvenuto in questa occasione ed infatti abbiamo vinto. È davvero una buona vittoria, perché Modena è una delle squadre più attrezzate come si è visto dai risultati delle prime giornate e vincere contro un simile avversario vale doppio, ma vale tanto anche perché c’era tanta gente a tifare”.
Aviators Lugo – Modena Basket 77 – 73 (19-24; 33-40; 57-57)
LUGO: Naccari 9, Ballardini ne, Faccani ne, Mazzotti 16, Sampieri 7, Baroncini L. 7, Avantaggiato ne, Santandrea, Bassi 11, Guardigli 15, Baroni ne, Ciadini 12. All. Baroncini F. Ass.: Romagnoli
MODENA: Biasco 9, Mengozzi 11, Sabattini, Bianchi 13, Guardasoni 6, Lelli, Brevini 4, Gianninoni 9, Ilari 9, Iannicelli 12. All. Coppeta
ARBITRI: Olivieri – Calabrese
Nel prossimo turno gli Aviators giocheranno sabato 21 novembre alle 19 in casa con la Vis Persiceto.