Ravenna e il mito di Teodorico: due conferenze a novembre tra storia e illustrazioni

Gli Amici di Speyer e gli Amici di Chartres promuovono due appuntamenti culturali dedicati ai 1500 anni dalla morte del grande Re dei Goti. Due incontri, ad ingresso libero e in collaborazione con l’U.O. Politiche europee del Comune di Ravenna, per approfondire una delle figure più affascinanti e impresse nella memoria storica di Ravenna: il re Teodorico, nel millenicinquecentesimo anniversario della sua morte (526-2026).

Il primo, intitolato “Il leggendario Teodorico”, si terrà martedì 17 novembre, dalle 17 alle 19, nella Sala Buzzi (via Berlinguer 11). L’evento è organizzato dall’associazione Amici di Speyer e vedrà come relatrice la nota storica e archeologa ravennate Paola Novara, che guiderà il pubblico alla scoperta delle leggende e delle verità storiche sorte attorno alla figura del re.

Il secondo appuntamento, dal titolo “Teodorico l’Amalo. Il re dei goti a Ravenna”, è in programma lunedì 30 novembre, sempre dalle 17 alle 19, nella Sala Muratori della Biblioteca Classense (via Alfredo Baccarini 3). L’evento, promosso dall’associazione Amici di Chartres, celebra il legame profondo tra due città custodi di una straordinaria eredità d’arte e di luce: l’oro dei mosaici di Ravenna e il blu delle vetrate di Chartres. L’incontro vedrà l’intervento di Fabio Tramonti (grafico, illustratore e curatore di storia e archeologia) con il contributo in presenza di Paola Novara (ricercatrice presso il Museo Nazionale di Ravenna).