Ravenna si aggiudica il derby per 2-0 su Forlì con un gol per tempo. Ronaldinho gioca per 45 minuti
Ravenna FC vince il derby su Forlì con due gol, uno per tempo. Segnano Donati al 36° del primo tempo e Rabbi al 58° del secondo. Ronaldinho gioca dal primo minuto con la naglia numero dieci: poi dal 46° viene sostituito da Maggio.
Allo stadio Benelli per la 14ª giornata del girone B di Serie C è andato in scena il ritorno in campo di Dinho, a 46 anni e dopo 11 anni di inattività, davanti a migliaia di spettatori.
LE SQUADRE
RAVENNA (4-4-1-1): Venturi; Donati, Zaro, Esposito, Bani; Da Pozzo, Lonardi, Vinicius, Duca; Ronaldinho; Rabbi. In panchina: 12 Stagni, 50 Bergonzini, 3 Falbo, 5 Solini, 44 Bianconi, 6 Ilari, 16 Tenkorang, 19 Viola, 18 Casiraghi, 20 Calandrini, 30 Orellana, 7 Spini, 11 Soleri, 23 Fischnaller, 27 Maggio. Allenatore: Andrea Mandorlini.
FORLÌ (3-5-2): Martelli; Palomba, Onofri, Perretta; Farinelli, Macrì, De Risio, Rosetti, Mattioli; Petrelli, Coveri. In panchina: 12 Theiner, 34 Veliaj, 2 Mandrelli, 15 Fe.Valentini, 35 Diop, 33 Rossi, 95 Munaretti, 4 Fi.Valentini, 5 Gaiola, 23 Scaccabarozzi, 19 Gabellini, 24 Attasi, 77 Zerbbo. Allenatore: Gianluigi Bamonte.
A bordo campo anche Dida, ex compagno di Ronaldinho con Milan e Brasile.