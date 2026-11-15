“Ri-conoscersi nel Patrimonio”: a Ravenna i laboratori di comunità dedicati ai monumenti UNESCO

Martedì 17 novembre 2026, dalle 14 alle 18, Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy 12 a Ravenna, ospiterà i laboratori di comunità “Ri-conoscersi nel Patrimonio”.

L’iniziativa si rivolge alla cittadinanza e alle associazioni del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra la comunità locale e gli otto monumenti Unesco, nell’anno del trentesimo anniversario dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale.

I laboratori offriranno uno spazio di ascolto e confronto sul significato che questi luoghi hanno per chi abita il territorio. Attraverso attività guidate, i partecipanti potranno raccontare il proprio rapporto con i monumenti, confrontarsi su ciò che li rende vicini o distanti dalla vita quotidiana e proporre modi per favorirne la conoscenza e la partecipazione.

Il percorso intende favorire la nascita di comunità patrimoniali: gruppi di persone che riconoscono il valore di un patrimonio culturale e desiderano contribuire alla sua cura e alla sua trasmissione alle generazioni future. I contributi raccolti durante i laboratori aiuteranno a individuare nuove proposte per la valorizzazione del sito e confluiranno nel lavoro di aggiornamento del Piano di gestione.

Non sono necessarie conoscenze specifiche sui monumenti o sul riconoscimento Unesco: il confronto sarà aperto a tutti e partirà dal punto di vista dei partecipanti.